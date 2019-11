Ronald Koemen neemt ook deel aan ‘hypocriete onderbuikdiscussie’

Mohamed Ihattaren maakte zondag bekend dat hij gaat voor een interlandloopbaan bij Oranje. Voorheen liep het Nederlands elftal regelmatig spelers met een dubbele nationaliteit mis, maar de KNVB heeft de middenvelder van PSV wel weten te overtuigen. Sjoerd Mossou hoopt dat de discussie over regelgeving voor voetballers met een dubbel paspoort nu overbood kan.

Mossou wijst ook naar de bijdrage van bondscoach Ronald Koeman. 'Ook Koeman gaf zondag nog impliciet aan het een soort morele verplichting te vinden dat een jeugdinternational trouw blijft aan de KNVB en Oranje. Het is een denktrant die je vaker hoort, en nog veel meer zwartwit dan Koeman het schetste', stelt de journalist in het Algemeen Dagblad.

De columnist vindt het apart dat voetballers 'dankbaar' moeten zijn voor de opleiding die men in Nederland genoten heeft en dus voor het Nederlands elftal 'horen' te kiezen. 'Sterker nog: er is de laatste jaren geregeld geopperd dat zo'n speler vanaf een bepaalde leeftijd verplicht moet kiezen voor Nederland, compleet met speciale regelgeving.'

'Nog los van het feit dat zoiets wettelijk helemaal niet kan, is het een hypocriete onderbuikdiscussie, doordrenkt van selectieve verontwaardiging', aldus Mossou, die aangeeft dat de discussie louter oplaait wanneer spelers van de buitencategorie zich aandienen. 'En even buiten het voetbal beschouwd wordt de thematiek nog helderder: moeten we een arts die zijn universitaire opleiding in Nederland genoot ook verbieden in een ziekenhuis in Tokio of Dallas te gaan werken?'

Mossou vindt dat er bij ieder individueel geval sprake is van een persoonlijke afweging. 'Ieder mens mag dit soort persoonlijke afwegingen in volledige vrijheid maken, vanuit zijn eigen perspectief, vanuit zijn eigen gevoel, vanuit zijn eigen dromen. (...) Maar jonge talenten moreel proberen te chanteren, of te dreigen met consequenties, is een ander verhaal', besluit de journalist.