Gravenberch verklaart trage Ajax-wissel: ‘Mijn excuses daarvoor’

Ryan Gravenberch heeft zijn excuses aangeboden voor zijn trage wissel bij de wedstrijd van afgelopen vrijdag bij het duel tussen PEC Zwolle en Ajax. De talentvolle middenvelder moest het veld in toen Edson Álvarez geblesseerd raakte. De Amsterdammers speelden ruim vijf minuten met een man minder en kregen in die fase een doelpunt tegen. Gravenberch had lang de tijd nodig om van de bank af te komen en dat leidde tot grote ergernis bij de spelers in het veld.

Gravenberch, die niet met Ajax is mee afgereisd naar Londen voor de Champions League-wedstrijd tegen Chelsea, kwam maandagavond in actie tegen FC Volendam (1-3 nederlaag). Na afloop van het duel in de Keuken Kampioen Divisie ging hij in op de wissel tegen PEC Zwolle. “Het was miscommunicatie afgelopen vrijdag, mijn excuses daarvoor", aldus de Ajacied in gesprek met FOX Sports. “Ik had mijn scheenbeschermers al om moeten doen maar alles was onduidelijk."

De schuld lag niet volledig bij Gravenberch. Volgens de speler is ook de technische staf schuldig aan het verloop van de wissel. “Het was ook miscommunicatie vanuit hun. Er werd gezegd dat Edson Álvarez door kon spelen en dus dacht ik dat ik gewoon op de bank kon blijven zitten. Klaas (Huntelaar, red.) was zich ook klaar aan het maken dus ik dacht dat hij erin zou komen, maar toen moest ik er in. Alleen toen was ik nog niet klaar."

Op het moment dat Ajax met tien man speelde en het lang duurde voordat Gravenberch binnen de lijnen kwam, raakten Daley Blind en Hakim Ziyech zichtbaar geïrriteerd. Zij lieten hun boosheid blijken door middel van wegwerpgebaren naar de bank. “Dat is ook terecht", reageerde Erik ten Hag na de wedstrijd. "De wisselspeler, Ryan in dit geval, was niet klaar en dat moest hij wel zijn." Ten Hag benadrukte dat Gravenberch al klaar was met zijn warming-up. "Op het moment dat Martínez geblesseerd raakte in de eerste helft, was hij al gaan warmlopen. Hij was al warm. In eerste instantie oordeelde de medische staf dat het niet heel ernstig was met Álvarez, maar later bleek dat het toch wat ernstiger was. We hadden het beter moeten doen. Het is duidelijk."

Ook Blind ging nog in op de wissel. "Ik heb net nog in de kleedkamer gevraagd waarom het zo lang duurde. Het kan fataal zijn op dit niveau, op dit niveau met tien man spelen", aluds Blind. "Ik weet niet precies wat er gebeurde aan de zijlijn, maar iedereen moet klaar zijn om er in te komen. Laat duidelijk zijn dat dit de volgende keer sneller moet. In het veld zag je ons ook zoeken naar elkaar of er wat ging gebeuren. Natuurlijk is het onnodig om zo'n goal te incasseren. Het kan vaker voorkomen dat je met tien man komt te staan, maar zes minuten is wel erg lang.”