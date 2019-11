Ajax-huurling ontneemt ADO Den Haag tweede overwinning op rij

SC Heerenveen heeft zondag een punt veiliggesteld op bezoek bij ADO Den Haag. In de slotfase van de wedstrijd kopte Ajax-huurling Sven Botman de 1-1 tegen de touwen, nadat Michiel Kramer de score in de tweede helft had geopend uit een strafschop. ADO leek de verrassende 0-2 zege op Vitesse van vorige week een passend vervolg te geven, maar kwam dus bedrogen uit. Het team van Alfons Groenendijk staat nu veertiende, terwijl Heerenveen terug te vinden is op de zevende plek.

Vlak voor de aftrap kreeg Heerenveen een domper te verwerken: Mitchell van Bergen haakte tijdens de warming-up af met een blessure en werd vervangen door Alen Halilovic. De Kroaat was na een halfuur verantwoordelijk voor een van de weinige doelpogingen van de eerste helft, toen hij net naast het doel van Luuk Koopmans schoot na een counter. Heerenveen was de beter voetballende ploeg in Den Haag, maar het tempo lag laag en voor de neutrale toeschouwer viel weinig te genieten. Vijf minuten voor de rust werd een treffer van Jens Odgaard afgekeurd, omdat de Deen een paar centimeters buitenspel stond. Vervolgens kende Koopmans weinig moeite met een inzet van Chidera Ejuke in de korte hoek en dus bleef de eerste helft verstoken van doelpunten.

Uiteindelijk bleek een strafschop nodig om de ban te breken. Na een corner van Heerenveen volgde een uitbraak van ADO en verslikte Ricardo van Rhijn zich in een duel met Crysencio Summerville. De rechtsback schoot naast de bal, waardoor Summerville plots kon afstormen op het vijandelijke doel. In het strafschopgebied werd hij gevloerd door Sherel Floranus en arbiter Sander van der Eijk wees naar de stip. Kramer benutte de strafschop via de paal: 1-0. Daarmee was de wedstrijd opengebroken en werd Heerenveen gedwongen om de aanval te zoeken. Er leek weinig aan de hand voor de bezoekers, maar de urgentie om toe te slaan nam sterk toe na het openingsdoelpunt.

Al gauw liet Odgaard zich gelden: de spits krulde de bal met links richting de verre hoek, maar zag Koopmans redding brengen. Aan de overzijde grabbelde collega-doelman Warner Hahn en reageerde hij net op tijd om de 2-0 van Elson Hooi te voorkomen. Heerenveen nam steeds meer risico's en mocht zich tien minuten voor tijd gelukkig prijzen toen Erik Falkenburg naliet om de wedstrijd te beslissen. Vlak voor het doel van Hahn kreeg hij een grote kans, maar het harde schot van Falkenburg zeilde over. Aan de andere kant plaatste Ibrahim Dresevic een vrije trap over de lat, maar twee minuten voor het eind va de wedstrijd kreeg Heerenveen toch waarnaar het zocht. Op aangeven van Jordy Bruijn won de fysiek sterke Botman een kopduel bij de tweede paal en knikte hij de gelijkmaker binnen.