Verbijstering bij Kraay junior tijdens PEC - Ajax: ‘Schaf het dan maar af!’

Ajax won vrijdagavond met 2-4 van PEC Zwolle in een tumultueuze wedstrijd. Edson Álvarez moest halverwege de eerste helft invallen voor Lisandro Martinez, maar moest in de tweede helft het duel ook staken na een confrontatie met Mustafa Saymak. Hans Kraay junior vindt dat de speler van PEC Zwolle rood had moeten krijgen vanwege zijn elleboogstoot.

Bij FOX Sports uit de analist zijn onbegrip over het feit dat de arbitrage onder leiding van Björn Kuipers niet heeft ingegrepen. "Het is gewoon een elleboog", begint de oud-voetballer bij de tv-zender. "Ik ben ook voor de VAR, maar we mogen wel kritisch zijn. Waarom zit Pol van Boekel anders in dat VAR-centrum? Hij mag het net zo vaak bekijken als wij, dat is 21 keer."

Kraay junior heeft geen behoefte om iemand een rode kaart aan te smeren, maar vindt wel dat hij gewoon moet kunnen zeggen waar het op staat. "Als Kuipers het niet ziet, moet Van Boekel zeggen: Björn, kom snel naar de kant, je zit ernaast, rood. Als dit soort toppers elkaar al niet helpen...", aldus de analist, die zag dat Saymak de 2-3 maakte toen Álvarez moest bijkomen.

"Het kwam Ajax heel beroerd uit, zeker omdat de VAR er helemaal naast zit. Ik denk ook dat het buitenspel was. Sterker nog, het was buitenspel. Daley Blind voelt het. Hij heeft vaak het juiste gevoel. Als we dit al niet zien in een VAR-centrum, schaf het dan maar af", besluit Kraay junior. Door een doelpunt van David Neres wist Ajax alsnog met 2-4 te winnen.