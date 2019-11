Ronald de Boer vernietigend na eerste helft Ajax: ‘Alsof hij op schaatsen staat’

Ronald de Boer is in de rust van PEC Zwolle - Ajax kritisch op Edson Álvarez. Laatstgenoemde werd bij Ajax na 28 minuten voetballen bij een 0-3 voorsprong ingebracht voor Lisandro Martínez, maar stond vlak erna aan de basis van een tegendoelpunt voor de Amsterdammers. De Boer merkt op dat Ajax de controle over de wedstrijd enigszins verloor na de rentree van Álvarez

Álvarez verloor de bal kort na zijn invalbeurt op het middenveld aan Gustavo Hamer, waarna de middenvelder van PEC ook Joël Veltman aftroefde en uiteindelijk de 1-3 op het scorebord kon brengen. Ajax had in de eerste helft weinig te duchten van de Zwollenaren, maar toch bedroeg de marge bij rust 'slechts' twee. "Hij was duidelijk nog niet klaar voor een invalbeurt, of hij is niet gewend aan het gladde kunstgrasveld, want het ziet er heel onbeholpen uit. Hij is heel onzeker en daardoor verloor Ajax de schwung die het had in de eerste dertig minuten", analyseert De Boer in de rust bij FOX Sports het spel van de Mexicaan.

"Hij heeft bijna alles fout gedaan. Hij ziet er toch heel onwennig uit op het veld. Heel wankel, alsof hij op schaatsen staat", vervolgt de analist, die opmerkt dat Ajax-trainer Erik ten Hag zich wellicht zorgen zal maken met het oog op het Champions League-duel van dinsdag met Chelsea. "Dat wil je natuurlijk niet zien, ook omdat het een speler is die je misschien zou gaan opstellen tegen Chelsea. Er waren drie, vier van zulke momenten. Hij moet even wakker worden geschud."