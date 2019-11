‘Ik ben ervan overtuigd dat de BeNeLiga nooit zal gebeuren’

De discussie over de BeNeLiga werd recent nieuw leven ingeblazen. Na de spectaculaire woorden van Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe dat de grensoverschrijdende competitie er binnen drie jaar zou zijn, kwam er veel tegengas. Een gezamenlijke competitie is vooralsnog toekomstmuziek, ondanks het feit dat de tweede fase van het haalbaarheidsonderzoek naar een dergelijke opzet inmiddels is gestart. Vooral in Nederland kijkt men met argusogen naar de BeNeLiga, die al jarenlang onderwerp van discussie is. "Ik word er niet alleen moe, maar zelfs misselijk van."

Door Tim Siekman

Verhaeghe was in gesprek met de Franse kwaliteitskrant Le Monde wellicht iets te enthousiast toen hij het idee van de BeNeLiga probeerde uit te leggen. De preses gaf helder aan dat er op sportief en financieel gebied veel mogelijkheden liggen voor zowel Nederlandse als Belgische clubs, maar ging vervolgens in de fout door te zeggen dat deze opzet in drie seizoenen tijd realiteit zou zijn. "De competitie zou uit achttien clubs bestaan, waarvan er acht uit België komen. Het zou allemaal heel snel kunnen gaan", aldus Verhaeghe, die vervolgens vanuit verschillende hoeken werd tegengesproken.

Het doel van de BeNeLiga: het gat met de vijf grootste Europese competities verkleinen. "Ons specifiek Belgisch en Nederlands model is erop gericht om een goede opleidingsomgeving te zijn voor de grote competities", stelde Peter Croonen, voorzitter van KRC Genk en de Belgische Pro League, tegenover Belga. "Dat vereist dat onze budgetten mee moeten evolueren met de grote competities om ons opleidingsmodel te handhaven. Helaas zijn er weinig potentiële gamechangers. Een BeNeLiga kan dat wel zijn. Plots creëer je een markt van 28 miljoen mensen, in plaats van 11 en 17 miljoen."

Hoewel de grootste Nederlandse en Belgische clubs al enkele keren om de tafel hebben gezeten, zijn er nog veel hordes te nemen. Naast de daadwerkelijke haalbaarheid van de BeNeLiga is er ook nog het tv-contract met FOX Sports, dat hoe dan ook nog vijf seizoenen loopt. Daarnaast moet men hopen op medewerking van de UEFA, dat eerder aangaf geen Europese tickets uit te zullen delen aan competities uit verschillende landen. Tot slot het belangrijkste struikelblok: zijn de Nederlandse en Belgische clubs daadwerkelijk bereid een revolutie in gang te zetten?

'De Belgen willen heel graag'

"De eeuwige vraag, en daarop is het antwoord niet altijd even duidelijk, is natuurlijk: zijn de Nederlanders nu echt geïnteresseerd?", stipte Peter Vandenbempt bij Sporza aan. "Want ik kom wel eens in Nederland en mijn Nederlandse collega's zeggen: dat komt er nooit, onze clubs zijn daar niet mee bezig. En dat zeggen ze op basis van hun contacten met clubleiders van Ajax, Feyenoord en PSV. Ze zitten aan tafel uit een soort beleefdheid, omdat Nederlanders nu eenmaal opportunistisch zijn en om de opties toch maar open te houden, want je weet maar nooit."

Opportunistisch afwachten wat de onderzoeken opleveren, maar daadwerkelijke enthousiasme en interesse is (nog) niet van toepassing, zo wordt de Nederlandse houding door Belgische media omschreven. Commentatoren bij de NOS lieten onlangs bij een podcast in duidelijke bewoordingen weten dat de BeNeLiga een utopie lijkt, waarbij het journaille bikkelhard oordeelde. "De Belgen willen plots heel graag met ons in het huwelijksbootje", begon Arno Vermeulen nog op rustige toon, waarna collega Jeroen Elshoff het stokje overnam.

"Ik word er niet alleen moe, maar zelfs misselijk van", aldus Elshoff. "Toen ik van de middelbare school kwam, ging het al over de BeNeLiga. Hoelang is het geleden dat dat schandaal (Operatie Propere Handen, red.) naar boven is gekomen in België? Ze kunnen het zelfs in hun eigen land niet een beetje goed regelen. En dan is er nog een aantal stadions dat op instorten staat... Ik word er verdrietig van en ben ervan overtuigd dat dit nooit zal gebeuren." Frank Snoeks tot slot: "Ik zie ook het nut niet van een BeNeLiga. Ik zie toch liever Heerenveen-Groningen dan Heerenveen-Standard."

'Men moet zich richten op de Eredivisie'

De top in Nederland staat nog niet te springen om de BeNeLiga, stellen Belgische media. Volgens Het Nieuwsblad is Ajax nu niet echt bezig met de nieuwe opzet, terwijl Niels Vleminckx, journalist van Het Laatste Nieuws, heeft vernomen dat de Nederlandse topclubs, 'PSV op kop, wat minder enthousiast' over het idee zijn dan Belgische clubs. Naast de top valt zeer te betwijfelen of de rest van de Eredivisie de komst van de BeNeLiga ziet zitten. Manfred Laros, algemeen directeur van Sparta Rotterdam, zag in ieder geval niets in de mogelijke revolutie, zo zei hij bij RTV Rijnmond.

"Mijn mening is dat de top in Nederland zich moet richten op de Eredivisie en niet op het buitenland", aldus Laros, die wel erkende dat de BeNeLiga speelt bij de Nederlandse clubs. "De gesprekken lopen er. Dat weet iedereen binnen de Eredivisie. Het speelt al een tijdje, maar ik heb nog geen concreet plan gezien. Op dit moment is het één persoon in België (Verhaeghe, red.) die dit roept. Dat is niet handig." Laros begreep dat men het plan onderzoekt, maar denkt dat eruit zal komen dat de focus op de Eredivisie blijft. "Daar valt ook nog veel winst te behalen."

Vleminckx zag nog te veel beren op de weg voor een snelle invoering van de BeNeLiga. De journalist stelde bij Het Laatste Nieuws dat het seizoen 2024/25 een belangrijke referentie kan vormen. "Dan zullen er grote veranderingen plaatsvinden in de Champions League. De Europese topclubs willen die omvormen tot een halfgesloten competitie, waarbij er steeds minder plaats zal zijn voor ploegen uit de kleinere voetballanden. Vandaar dat Bart Verhaeghe en zijn vooruitdenkende collega's alles uit de kast willen halen om tegen dan sportief en financieel tegengewicht te bieden. Maar evident wordt dat niet."