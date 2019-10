Blind: ‘Je kunt het vergelijken met Heracles-uit in het vorige seizoen’

Ajax gaat vrijdagavond op bezoek bij PEC Zwolle en Daley Blind beseft dat hij en zijn ploeggenoten dat duel niet zomaar zullen winnen. De koploper van de Eredivisie is vooralsnog ongeslagen, maar dat is volgens de centrumverdediger geen reden om te verslappen. In aanloop naar het duel in Zwolle haalt hij de wedstrijd van eerder deze maand aan tegen RKC Waalwijk, die Ajax met veel pijn en moeite met 1-2 won.

“RKC heeft laten zien dat we ook bij hen bijna onderuit kunnen gaan”, zegt Blind in gesprek met Voetbal International. De Ajacied hamert erop dat zijn ploeg er ook moet staan tegen de kleinere ploegen uit de Eredivisie. “Tegen de grotere clubs weet je dat je er toch wel staat. Met alle respect voor Zwolle en vergelijkbare clubs, tegen hen moeten we vooral naar ons zelf kijken. Als wij op ons best spelen dan kunnen we best een keer een punt verliezen, maar de kans is dan groot dat we winnen.”

Volgens Blind is het belangrijk dat zijn ploeg niet te makkelijk denkt over wedstrijden tegen ploegen uit de onderste regionen. “Dat is soms best moeilijk, want het is niet zo dat we denken: We hoeven niet naar RKC te gaan, want we pakken wel even drie punten”, aldus Blind. “Zo makkelijk is het niet. Je hebt van die dagen dat het even niet gaat, maar dan moet je op karakter die wedstrijden er wel uit slepen. Nogmaals: het is geen gegeven dat we deze voorsprong vasthouden, het is aan ons dat wél te doen.”

Ajax kwam midweeks niet in actie in de TOTO KNVB Beker. Clubs die in de groepsfase van de Champions League of Europa League spelen, stromen pas in de tweede ronde in. “Het is een druk schema geweest. Nu even goed herstellen en dan op naar vrijdag. PEC Zwolle wordt zeker een test voor ons. Je kunt het, denk ik, vergelijken met Heracles-uit in het vorige seizoen”, aldus Blind, verwijzend naar de 1-0 uitnederlaag in Almelo.