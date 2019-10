Ronaldo zorgt voor apotheose in minuut 95; Kluivert scoort voor winnend tiental

Juventus en AS Roma hebben woensdagavond ieder een tumultueuze wedstrijd naar zich toegetrokken. De regerend kampioen, zonder Matthijs de Ligt in de basisopstelling, won met 2-1 van Genoa dankzij een strafschop van Cristiano Ronaldo in een duel met drie rode kaarten. AS Roma zag bij een 0-1 voorsprong rood op bezoek bij Udinese, maar wist toch met 0-4 te winnen. Justin Kluivert nam een treffer voor zijn rekening. Juventus is koploper met 26 punten, terwijl Roma vierde staat in de competitie.

Juventus – Genoa 2-1

Er was voldoende om na afloop over na te praten in Turijn. Zo dacht Cristiano Ronaldo vlak voor tijd voor de beslissing te zorgen na een assist van Juan Cuadrado, maar werd het doelpunt afgekeurd wegens buitenspel. Nog dieper in de blessuretijd kreeg Juventus een penalty: Antonio Sanabria vergreep zich aan Ronaldo, die zelf achter de bal ging staan. Hij vond de linkerbenedenhoek en bracht het thuispubliek in extase: 2-1. Zijn doelpunt betekende de apotheose van een veelbewogen wedstrijd. Want wie denkt dat alleen de slotfase turbulent was, heeft het mis.

In de eerste helft kwamen beide ploegen al tot scoren. Leonardo Bonucci brak de ban met een kopbal uit een hoekschop van Rodrigo Bentancur, na mistaten van keeper Andrei Radu, en de gelijkmaker kwam van de voet van Christian Kouamé. De spits leek de bal buiten het strafschopgebied volledig verkeerd te raken en zette iedereen op het verkeerde been: zichzelf én Gianluigi Buffon. Na de rust ontving Francesco Cassata zijn tweede gele kaart, kreeg reservekeeper Federico Marchetti van Genoa voor klachten richting de arbitrage en zag ook Adrien Rabiot vlak voor tijd zijn tweede prent. Ronaldo zorgde ervoor dat er toch nog een winnaar kwam.

Udinese – AS Roma 0-4

Het doelpunt van Kluivert viel na ruim een uur en kwam voort uit goed voorbereidend werk van Javier Pastore. De middenvelder maakte meters op de helft van Udinese en zag dat Kluivert zich achter de defensie vrijliep. Hij bediende de aanvaller, die behendig terugkapte en tussen drie verdedigers de ruimte vond in de verre hoek. Kluivert zorgde daarmee voor de 0-3. De score was in de dertiende minuut geopend door Nicolò Zaniolo, die na een lange bal van Aleksandar Kolarov en uitglijden van Samir plots vrijstond voor keeper Juan Musso. Het leek voor Roma een bijzonder moeilijke avond te gaan worden toen Federico Fazio er na een halfuur plots af moest met een rode kaart.

Fazio zou de doorgebroken Stefano Okaka vlak buiten het strafschopgebied hebben gehinderd. Op de beelden leek er weinig aan de hand, maar ondanks de aanwezigheid van de VAR bleef de rode kaart staan. Het bleek echter allesbehalve een onoverkomelijk obstakel voor Roma. In de tweede helft werkte Chris Smalling de bal bij de tweede paal binnen na een corner, en na de goal van Kluivert zorgde Kolarov vanaf de penaltystip voor de 0-4. Roma kreeg de penalty na een handsbal van Rodrigo Becao in een duel met Kluivert. Overigens deden Hidde ter Avest en William Troost-Ekong mee bij de thuisploeg.