Franse ‘Le Classique’ kent opvallende gelijkenis met Nederlandse equivalent

Le Classique is zonder enige problemen prooi geworden voor Paris Saint-Germain. Les Parisiens lieten het Olympique Marseille van Kevin Strootman in het Parc des Princes alle hoeken van het veld zien en wonnen uiteindelijk met 4-0, een stand die al na de eerste helft op het scorebord stond. Door de zege op de nummer zeven van de Ligue 1 heeft de ploeg van trainer Thomas Tuchel zijn voorsprong op naaste achtervolger Nantes na elf wedstrijden al uitgebouwd naar acht punten.

Al vroeg in het seizoen lijkt Paris Saint-Germain af te steven op de Franse landstitel. Les Parisiens hadden voorafgaand aan de ontmoeting met Olympique Marseille een voorsprong van vijf punten op naaste achtervolger Nantes, met een wedstrijd minder gespeeld. Tuchel kon niet beschikken over Neymar, die met een hamstringblessure kampt. De voorste linie van PSG werd zondagavond gevormd door Kylian Mbappé, Mauro Icardi en Ángel Di Maria. Bij de gasten uit Zuid-Frankrijk stond Kevin Strootman aan de aftrap.

Al na tien minuten spelen stond de openingstreffer op het scorebord. Icardi werd bediend door Di Maria en zag zijn kopbal aanvankelijk nog gekeerd worden door Olympique Marseille-doelman Steve Mandanda, maar de Argentijn was er als de kippen bij om de rebound tegen de touwen te werken. De van Internazionale overgekomen spits wist een kwartier later de marge al te verdubbelen, na een fraaie pass van Marco Verratti. PSG liep al na een halfuur uit naar een 3-0 voorsprong. Opnieuw stond een fraaie pass van Verratti aan de basis van de treffer, want hij vond Di Maria in het strafschopgebied. De vleugelaanvaller bezorgde de bal op zijn beurt bij Mbappé, die voor een leeg doel geen fout maakte.

Voor rust bracht PSG ook nog de 4-0 op het scorebord. Di Maria stuurde Mbappé de diepte in, waarna hij Mandanda wist te verschalken met een lob vanaf de rand van het strafschopgebied. Olympique Marseille-trainer André Villas-Boas probeerde in de rust het een en ander te repareren door zijn formatie om te gooien. Mede daardoor slaagden de bezoekers erin om het doel in de tweede helft schoon te houden, ondanks een grote kans voor Mbappé. Daarmee kende La Classique exact hetzelfde verloop als de Nederlandse Klassieker, die door Ajax met 4-0 werd gewonnen van Feyenoord.