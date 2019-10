Sarri geconfronteerd met dramatische vrije trappenstatistiek Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo blijft een van de vrije trappennemers bij Juventus, zo heeft Maurizio Sarri vrijdag op de persconferentie gezegd. De trainer werd geconfronteerd met de slechte statistieken van zijn superster op gebied van vrije ballen van afstand, maar Ronaldo mag met Miralem Pjanic blijven uitmaken wie ze neemt.

Ronaldo wist sinds zijn komst naar Juventus in 2018 nog geen enkele vrije trap raak te schieten. De Portugees ging 28 keer achter de bal staan en schoot daarvan maar liefst 19 keer in de muur. Zeven keer bracht de keeper van de tegenstander redding, terwijl de bal tweemaal naast of over het doel ging. Sinds 2015 schoot Pjanic overigens 7 keer raak uit 55 vrije trappen voor Juventus, terwijl linkspoot Paulo Dybala 9 goals maakte uit 59 pogingen.

Sarri wilde op de persconferentie niet te diep ingaan op het vraagstuk. "We hebben twee rechtsbenige opties op het veld: Pjanic en Ronaldo", aldus de Italiaan. "Zij bepalen onderling wie de vrije trap neemt, net zoals bij bijna elk team gebeurt." Zaterdag tegen Lecce is Ronaldo opnieuw van de partij, verzekert Sarri. "Zelfs hij heeft soms rust nodig, maar ik weet niet wanneer. Ik praat elke dag met hem over zijn fitheid. We maken een beslissing op basis van hoe hij zich voelt."