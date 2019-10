Daley Blind moet iets van het hart over ‘verwende’ fans van Ajax

Ajax verloor woensdagavond in de Champions League nipt met 0-1 van Chelsea door een laat doelpunt van Michy Batshuayi. De domper in de Johan Cruijff ArenA betekende de eerste nederlaag van de Amsterdammers dit seizoen. Daley Blind vraagt zich af of de verwachtingen in aanloop naar het duel niet te hoog waren opgeklopt en wijst naar de kritische fans.

In gesprek met Ajax Life moet bij Blind 'iets van het hart' over de sfeer in de ArenA, die hij minder vond dan bij andere Europese wedstrijden. "Je merkt als het eventjes niet meezit dat het publiek in het stadion ook behoorlijk is verwend. Het publiek was snel kritisch", aldus de routinier, die benadrukt dat hij de steunbetuigingen vanaf de F-side heeft meegekregen.

"Achter het doel, op de F-side, gaat het iedere wedstrijd volle bak en dat is fantastisch om te zien. De harde kern doet het geweldig, maar er zijn ook veel mensen die niet bij de harde kern zitten", vervolgt de Oranje-international. "De lange zijde aan de overkant, ja. Maar misschien hebben we onszelf wel in die positie gebracht en ze iets te veel verwend."

Blind erkent dat het spel van Ajax slordig was, net als bij het gewonnen duel met RKC Waalwijk (1-2). "Euhm, ja... RKC-uit was een wedstrijd apart. En om van Chelsea te winnen moet je top zijn en dat waren we bij vlagen niet. Je moet een gelijkspel uit het vuur slepen, daar hebben we als team voor gestreden. En hoeveel kansen heeft Chelsea gehad? Een paar mogelijkheden en kansjes vanaf de zijkant."