Arsenal-aanvoerder ontsteekt in woede: ‘Het is een hoop bullshit’

Patrice Evra uittte maandagavond na de 1-0 nederlaag van Arsenal tegen Sheffield United forse kritiek op the Gunners. De oud-verdediger, die Manchester United als speler acht seizoenen diende, noemde Arsenal in zijn tijd als speler al my babies en volgens Evra is er in al die jaren niets veranderd bij de Londense club. Aanvoerder Granit Xhaka is echter niet gediend van de harde woorden van de Franse analist.

"Veel mensen praten gewoon veel te veel", zegt Xhaka in gesprek met Sky Sports. "Ik hoor dat hij (Evra, red.) het soms over ons heeft, en dan niet in positieve zin. Ik heb veel respect voor hem, want het was een geweldige speler. Je moet echter wel oppassen met wat je allemaal zegt. Hij staat daar niet alleen in, er zijn meer mensen die dat doen. Ze kramen een hoop bullshit over ons uit, het is altijd hetzelfde liedje."

"Het is een vreemde gewaarwording, want die mensen zaten ooit als speler in hetzelfde schuitje. Het zijn ook spelers geweest", vervolgt Xhaka zijn betoog. "Soms spelen we goed, maar soms ook niet. Maar als je elk weekeinde en elke wedstrijd met deze bullshit op de proppen komt, dan hoef je niet op respect te rekenen." Arsenal had door een zege op Sheffield United naar de derde plaats in de Premier League kunnen stijgen, maar het elftal van manager Unai Emery blijft op de vijfde plek staan.

Evra liet zich maandagavond als analist van Sky Sports niet onbetuigd over het optreden van Arsenal tegen the Blades. "Het was een verdiende overwinning voor Sheffield United, maar ik ben niet verrast door Arsenal. Ik noemde ze tien jaar geleden my babies en dat zijn ze nog steeds. Dat is de waarheid, ik wil niet respectloos overkomen door dat te zeggen. Het ziet er allemaal leuk uit, maar ze zijn geen winnend team. Ze willen graag goed voetbal spelen, alleen was ik altijd blij als we tegen Arsenal speelden. Want dan wisten we dat we gingen winnen."