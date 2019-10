Ajax evenaart bij overwinning op Chelsea eindelijk reeks onder Danny Blind

Ajax en Chelsea staan in de groepsfase van de Champions League tegenover elkaar. Het team van Erik ten Hag kan zich geen betere start van het seizoen wensen, met dertien zeges en vier remises in zeventien officiële duels. Frank Lampard lijkt bij Chelsea de boel op de rit te hebben gekregen. Elk van de laatste vijf officiële wedstrijden werd in winst omgezet. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA, woensdag vanaf 18.55 uur.

O Ajax en Chelsea stonden nog nooit in een officiële wedstrijd tegenover elkaar. De club uit Londen is voor Ajax de negende tegenstander uit Engeland in een Europese competitie.

O Chelsea verloor nog nooit een officiële wedstrijd tegen een Nederlandse club: twee zeges, twee remises. De Londenaren wonnen tweemaal van Feyenoord in de Champions League in 1999/00 en de duels met AFC DWS in de Jaarbeursstedenbeker in 1968/69 leverden twee keer een 0-0 op. De club uit Amsterdam won de tos en mocht een ronde verder.

O Ajax won thuis één van de laatste vier Champions League-wedstrijden tegen een club uit Engeland: een remise, twee nederlagen. Dat was de 3-1 zege op Manchester City in oktober 2012. De laatste ontmoeting was tegen Tottenham Hotspur in 2018/19, toen een 2-0 voorsprong in een 2-3 verlies eindigde.

O Ajax heeft sinds november 2005 niet meer drie opeenvolgende zeges in het hoofdtoernooi van de Champions League geboekt. Destijds werd onder leiding van Danny Blind van FC Thun (2-0 en 2-4) en Sparta Praag (2-1) gewonnen.

O Chelsea, dat bij Lille met 1-2 won, kan voor het eerst sinds oktober 2013 twee uitduels op rij in de Champions League winnen. Destijds werden Steaua Boekarest en Schalke 04 aan de kant gezet.

O Sinds de 3-0 nederlaag in en tegen Barcelona in maart 2018 heeft Chelsea niet één van de acht uitduels in een Europese competitie verloren: zes zeges, twee remises. Dat is tevens de langste ongeslagen uitreeks van de Londenaren ooit in Europa.

O Tammy Abraham werd tegen Lille de eerste Engelse doelpuntenmaker van Chelsea in de Champions League sinds Gary Cahill in november 2015. Slechts drie Engelsen kwamen in twee opeenvolgende duels van the Blues in het toernooi tot scoren: Frank Lampard (vijf keer), John Terry (drie keer) en Dennis Wise (twee keer).

Quincy Promes kan, als hij tegen Chelsea scoort, de vijfde Nederlander ooit worden die in drie opeenvolgende Europa Cup/Champions League-wedstrijden van Ajax trefzeker is, na Johan Cruijff (april 1969), Ruud Geels (november 1977), Ruud Krol (oktober 1979) en Patrick Kluivert (oktober 1995)

O Frank Lampard schonk dit seizoen al vijf Engelsen van 21 jaar of jonger hun debuut in de Champions League: Mason Mount, Tammy Abraham, Fikayo Tomori, Reece James en Callum Hudson-Odoi. Dat is het hoogste aantal bij een team in één seizoen in de historie van de Champions League.

O Quincy Promes kan de eerste voetballer worden die in elk van zijn eerste drie duels voor Ajax in de Champions League trefzeker is. De aanvaller scoorde eerder al tegen Lille en Valencia.