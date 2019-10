Koeman heeft speciale afspraak met KNVB over vertrek als bondscoach

De KNVB hoopt ook na het EK 2020 te blijven samenwerken met Ronald Koeman. De bondscoach koestert de ambitie om ooit aan de slag te gaan bij zijn oude liefde Barcelona, maar stelde afgelopen zomer dat het nu 'niet het moment' is om Oranje te verlaten. Er blijft echter gespeculeerd worden over de toekomst van Koeman ná het EK. Directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma van de KNVB beaamt dat er afspraken met de bondscoach zijn gemaakt.

"Ik hoop het niet", reageert Hoogma zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie op de vraag of Koeman na het EK naar Barcelona zal gaan. "Ik hoop dat wij nog heel lang samen kunnen werken, want ik vind dat het uitstekend gaat. Maar Ronald heeft al heel lang te kennen gegeven dat hij ooit trainer wil zijn van Barcelona. Laten we zien wat er gaat gebeuren."

"Succes bij Oranje zal hem zeker helpen, zoals dat iedereen helpt bij ons. Maar nogmaals: ik hoop dat het traject doorgaat tot en met het WK in Qatar", aldus Hoogma, die echter lijkt te beamen dat Koeman een speciale clausule in zijn contract heeft die het voor de keuzeheer vergemakkelijkt om naar Barcelona te gaan. Momenteel is Ernesto Valverde de trainer van de grootmacht; zijn contract loopt volgend jaar af.

"Er zijn afspraken over gemaakt", geeft Hoogma toe. "Ze zullen er wat voor moeten betalen. Hoeveel? Daar praat ik niet over." Koeman heeft een contract als bondscoach tot en met het WK 2022. In juni zei hij soms 'moe' te worden van de link met Barcelona. "Als je na één seizoen nog een jaar te gaan hebt tot het EK, is dit niet het moment. Hoe ik ook reageer, er zullen altijd mensen zijn die zeggen: 'Zie je nou wel. Als ze komen gaat hij toch', zei hij toen.