Zidane reageert op bijzondere wens Ramos en heeft vrede met uitstel Clásico

Trainer Zinédine Zidane wilde vrijdag op de persconferentie van Real Madrid nauwelijks ingaan op de beslissing van de Spaanse voetbalbond om El Clásico uit te stellen. De kraker tegen Barcelona in het Camp Nou stond gepland op zaterdag 26 oktober, maar gaat vanwege de politieke onrust in Catalonië niet door. "We zullen spelen wanneer ze zeggen dat we moeten spelen", aldus Zidane.

"Ik weet dat er veel discussie over is, en dat is ook logisch, maar mijn positie als coach is duidelijk. Ik moet zorgen dat mijn team klaar is op de datum die ons wordt opgelegd." Wanneer El Clásico nu gespeeld gaat worden, is nog niet duidelijk. Barcelona heeft inmiddels gecommuniceerd dat het het besluit tot uitstel betreurt en stelt voor om de topper op 18 december te spelen. "Ik heb wel een voorkeur, maar die ga ik hier niet vertellen", reageert Zidane.

Zondag sprak Sergio Ramos, verdediger van Real Madrid, de wens uit om als dispensatiespeler met Spanje mee te gaan naar de Olympische Spelen van volgende zomer. "Ik heb daar nog niet met hem over gesproken", zegt Zidane, die weinig problemen heeft met het verzoek van zijn aanvoerder. "Het belangrijkste is zijn gevoel. Als hij wil spelen, lijkt het me prima, omdat hij op zijn leeftijd nog belangrijk wil zijn voor zijn land."

De Olympische Spelen vinden plaats tussen 22 juli en 8 augustus. Als Ramos deelneemt, zal hij een belangrijk deel van de voorbereiding op het nieuwe seizoen missen. Bovendien lonkt het EK, dat tussen 12 juni en 12 juli plaatsvindt, voor de recordinternational van Spanje. "Het is nog te vroeg om over zo’n mooi evenement als de Spelen te praten", reageerde Ramos zaterdag na de 1-1 remise tegen Noorwegen. "Iedereen zou graag erheen willen als de mogelijkheid zich zou voordoen. Niemand zou ‘nee’ zeggen."