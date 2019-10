City reageert furieus op schemawijziging ‘in het voordeel van Liverpool’

De Engelse voetbalbond FA besloot donderdag vanwege tv-belangen om het speelschema van de Premier League rond Kerstmis op een aantal plekken te wijzigen. Manchester City voelt zich kind van de rekening van dat besluit, omdat the Citizens daardoor minder rust tussen hun wedstrijden krijgen. "De sportieve integriteit moet bewaakt worden", aldus algemeen directeur Omar Berrada van de Engelse topclub tegenover Men Sport.

De competitiewedstrijd van City tegen Wolverhampton Wanderers stond aanvankelijk gepland op Boxing Day (Tweede Kerstdag), maar is een dag naar achter geschoven. Doordat de ploeg van manager Josep Guardiola nu op 27 december (om 19.45 uur) aantreedt tegen Wolves, heeft City minder dan 48 uur de tijd om zich voor te bereiden op het duel daarna. Op 29 december (om 19.00 uur) wacht namelijk de confrontatie met Sheffield United.

Behalve het eigen nadeel dat City hiervan ondervindt, wordt titelconcurrent Liverpool hiermee volgens the Citizens ook nog eens geholpen. Wolves gaat namelijk na de wedstrijd tegen City op bezoek bij Liverpool en heeft door het besluit van de FA 24 uur minder om zich voor te bereiden op het treffen met The Reds. Die wedstrijd staat gepland op 29 december om 15.00 uur.

City-directeur Berrada uit zijn ongenoegen. "We begrijpen natuurlijk dat de uitzendgemachtigde omroepen een belangrijke rol hebben in de planning, maar we moeten er ook voor zorgen dat we het welzijn van de spelers, de sportieve integriteit van de competitie en de kwaliteit van het product beschermen." City kan niet anders dan zich schikken naar de wijziging. "We hebben een open dialoog met de competitie gehad om andere opties te overwegen, maar uiteindelijk zullen we moeten voldoen aan de starttijden en -datums."