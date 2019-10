‘Ajax heeft niets te vrezen van oorlogsverklaring van Santos’

Ajax werkt op een volledig legale manier aan de komst van Giovanni Manson Ribeiro, zo stelt de Braziliaanse krant Gazeta Esportiva woensdag. Santos dreigde onlangs naar het Internationaal Sporttribunaal (CAS) te stappen, omdat de club van mening is dat Ajax de zeventienjarige aanvallende middenvelder op onreglementaire wijze zou willen wegkapen.

Giovanni, die behalve Ajax ook de interesse van Chelsea heeft gewekt, heeft geen profcontract bij Santos, maar ligt op amateurbasis tot januari 2020 vast. Santos wilde de aanvaller graag op profbasis vastleggen, maar wist geen overeenstemming te bereiken. Toch is de Braziliaanse topclub van oordeel dat geïnteresseerde clubs een geldbedrag moeten overmaken om het amateurcontract af te kopen.

Santos reageerde furieus op de avances van Ajax richting Giovanni. "Ajax haalde Danilo bij ons weg in 2017 en probeert het nu met een tweede speler", zei voorzitter José Carlos Peres van Santos. "Het is de topscorer van onze beloftenploeg. Het zal even duren voordat Ajax gestraft wordt, maar gestraft worden zúllen ze. Ze zullen moeten betalen en ik hoop dat ze een transferverbod van twee seizoenen krijgen."

Woensdag wordt in de Braziliaanse media dus gesteld dat Ajax niets fout heeft gedaan met het benaderen van Giovanni. Volgens Gazetta Esportiva is de Braziliaanse speler bezig om een Europees paspoort te verkrijgen en is hij klaar om de overstap naar Europa te maken. 'Mensen rondom Giovanni laten weten dat zijn nieuwe Europese club in januari 2020 alleen een opleidingsvergoeding voor de periode vanaf 2012 aan Santos hoeft te betalen.'