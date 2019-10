Het bibberen in Ipurua is begonnen: Barcelona en Lionel Messi op visite

Eibar en Barcelona staan op de negende speeldag van LaLiga tegenover elkaar. Het team van José Luis Mendilibar verloor drie van de eerste vier competitieduels, maar bleef ongeslagen in de daaropvolgende vier wedstrijden en verzamelde acht punten in deze reeks. Bij Barcelona lijkt men de periode van wisselvalligheid achter zich te hebben gelaten: elk van de laatste vier duels in alle competities werd door de regerend landskampioen van Spanje in winst omgezet. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Estadio Municipal de Ipurua, zaterdag vanaf 13.00 uur.

O Geen enkele andere club won meer LaLiga-wedstrijden tegen Eibar dan Barcelona: negen, evenveel als Atlético Madrid. Los Azulgrana zijn tevens het team dat op het allerhoogste niveau van Spanje de meeste doelpunten tegen Eibar maakte: 33.

O Barcelona was in elk van zijn tien LaLiga-wedstrijden tegen Eibar trefzeker: 3.3 doelpunt per duel. De Catalanen kregen in dezelfde reeks slechts zes tegengoals om de oren.

O De enige keer dat Eibar in een LaLiga-wedstrijd meer dan vijf doelpunten moest incasseren, was tegen Barcelona in september 2017: een 6-1 nederlaag in het Camp Nou.

O In de laatste acht uitduels in LaLiga wisselt Barcelona telkens tweemaal scoren in een wedstrijd met helemaal niet scoren in een wedstrijd af. In het laatste duel op verplaatsing won het team van trainer Ernesto Valverde met 0-2 van Getafe.

O Eibar won de laatste twee thuisduels in LaLiga: 3-2 tegen Sevilla en 2-0 tegen Celta de Vigo. De Basken wonnen in december 2017 voor het laatst minimaal driemaal op rij voor eigen publiek (een reeks van vier).

O Fabián Orellana staat na acht duels in het huidige LaLiga-seizoen al op drie treffers. Daarmee heeft hij al zijn aantal doelpunten voor Eibar op het allerhoogste niveau in 2017/18 (17 duels) en 2018/19 (33 duels) geëvenaard.

O Lionel Messi scoorde liefst vijftien keer in negen LaLiga-wedstrijden tegen Eibar. De laatste keer dat de Argentijn viermaal in een competitiewedstrijd trefzeker was, was tegen Eibar in september 2017: 6-1.

O Luis Suárez scoorde in elk van zijn laatste zes LaLiga-wedstrijden tegen Eibar. In deze reeks was de aanvaller van Barcelona goed voor in totaal negen treffers, en drie assists.

O Ernesto Valverde verloor in zijn trainersloopbaan slechts één van zijn tien LaLiga-duels met Eibar: zeven zeges, twee remises. In augustus 2015 verloor hij met 2-0 in Ipurua, in dienst van Athletic Club.

O José Luis Mendilibar, de trainer van Eibar, won in zijn trainersloopbaan slechts één van de 21 wedstrijden tegen Barcelona in alle competities: twee remises, achttien nederlagen. De enige zege vond in februari 2012 plaats, toen hij coach van Osasuna was.