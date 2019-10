Roland Alberg schittert voor Roda JC Kerkrade in derde competitiezege

Roda JC Kerkrade heeft voor het eerst dit seizoen twee wedstrijden op rij in de Keuken Kampioen Divisie in winst omgezet. Het team van trainer Jean-Paul de Jong maakte zaterdag korte metten met Helmond Sport, een week na de 1-2 zege bij Telstar: 4-0. Roland Alberg nam drie doelpunten van de Limburgers voor zijn rekening. Door de overwinning is Roda JC, dat nu drie keer heeft gewonnen, voorlopig op een tiende plaats te vinden.

Roda JC had slechts veertien minuten nodig om aan de leiding te gaan: de eerste kans voor de thuisploeg was meteen raak. Daan Klomp schatte de bal totaal verkeerd in, waardoor Roland Alberg de bal rustig kon aannemen en de hoek voor het uitkiezen had. Helmond Sport kreeg in de eerste helft af en toe wel wat kansjes, maar was niet doortastend genoeg.

Guus Joppen knikte de bal voorlangs het doel van Tom Muyters, die een goede redding in huis had op een kopbal van Juul Respen. Roda liet op zijn beurt na om met een ruimere voorsprong de rust in te gaan. Luttele minuten na de 1-0 ging een schot van Alberg maar net naast en Ike Ugbo had drie aardige mogelijkheden om tot scoren te komen.

In de openingsfase van de tweede helft trok Roda JC het duel naar zich toe. Nadat Stijn van Gassel de bal verspeelde, volgde een Limburgse aanval waaruit Alberg bij de tweede paal de 2-0 maakte. Een minuut later schoot hij het leer wederom achter Van Gassel en was het duel gelopen. Jordy Croux maakte in de slotfase zijn eerste van het seizoen: 4-0.