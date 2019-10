Turkije blijft Frankrijk voor dankzij winnende goal in absolute slotfase

Frankrijk heeft vrijdagavond geen fout gemaakt tijdens zijn bezoek aan IJsland. De regerend wereldkampioen beleefde een moeizame avond in Reykjavik, maar neemt dankzij een rake strafschop van Olivier Giroud toch de drie punten mee naar huis. De Fransen blijven daardoor gelijk opgaan met Turkije, dat tegen Albanië lange tijd tegen puntverlies aan leek te lopen. Een goal van Cenk Tosun in de laatste minuut bracht echter uitkomst voor de Turken, die nu met evenveel punten als les Bleus aan de leiding gaan in Groep H van de EK-kwalificatie. IJsland ziet de twee leiders met een achterstand van zes punten langzaamaan uit zicht verdwijnen.

IJsland - Frankrijk 0-1

Frankrijk won in maart in het Stade de France nog met 4-0 van IJsland, maar de wereldkampioen had op vreemde bodem moeite om op gang te komen. De thuisploeg hanteerde zijn kenmerkende verdedigende stijl en de manschappen van bondscoach Didier Deschamps slaagden er voor rust nauwelijks in om een bres te slaan in de hechte defensie van de Scandinaviërs. De eerste goede kans voor de Fransen kwam vlak voor rust op naam van Antoine Griezmann, die zijn poging echter gestuit zag worden door Hannes Halldorsson. De aanvaller was vlak daarna ook betrokken bij een goede mogelijkheid voor Kingsley Coman, maar zag de buitenspeler de bal uiteindelijk in het zijnet schieten.

In de tweede helft veranderde er weinig aan het spelbeeld, totdat Ari Skulason Frankrijk met nog een klein halfuur te gaan de helpende hand toestak. Zijn overtreding op Griezmann in het strafschopgebied leverde namelijk een penalty op en Giroud faalde niet oog in oog met Haldorsson. De doelman moest even later opnieuw aan de bak bij een inzet van Griezmann en hij kon opgelucht ademhalen toen Blaise Matuidi in de slotfase nog op de paal schoot. De laatste goede mogelijkheid van de wedstrijd kwam op naam van invaller Wissam Ben Yedder, die echter eveneens op Haldorsson stuitte.

Turkije - Albanië 1-0

Hoewel Turkije het merendeel van het balbezit had in de eerste helft, slaagde de thuisploeg er niet in om dit voordeel om te zetten in kansen voor het doel van Thomas Strakosha. De enige echte mogelijkheid in het, met vijf gele kaarten wat verhitte, eerste bedrijf was vlak voor rust eigenlijk voor de Albanezen toen Rey Manaj een vrije trap mocht nemen Mert Günok er net in slaagde om de bal uit zijn doel te houden. In de tweede helft kregen de Turken eveneens kansen via Ozan Tufan en Hakan Çalhanoglu, maar zij slaagden er niet in om het net te laten bollen. Via Manaj werden de Albanezen in het laatste kwartier zelfs nog een keer gevaarlijk, voordat het toch misging. Een lange bal van de Turken leidde tot chaos achterin, waarna Tosun de bal in een leeg doel kon koppen.