Arsène Wenger ziet parallel: ‘Hetzelfde gebeurt nu met Mauricio Pochettino’

Arsène Wenger werkte 22 jaar als manager bij Arsenal, maar moest in de zomer van 2018 plaatsmaken voor Unai Emery. De Franse oefenmeester merkt dat de mensen ieder jaar steeds meer van een trainer eisen. Om die reden denkt Wenger dat Emery het op dit moment makkelijker heeft bij Arsenal, zo vertelt hij in gesprek met beIN Sports.

“Ieder jaar willen mensen meer van je. Ik heb het meegemaakt mij Arsenal. We eindigden twintig jaar op rij in de top vier, maar uiteindelijk was het niet meer genoeg. Nu zouden de mensen er blij mee zijn als de Champions League gehaald werd”, zo geeft Wenger te kennen. “Hetzelfde gebeurt nu met Mauricio Pochettino. Als je ergens vijf jaar zit, moet je laten zien dat je meer voor elkaar kan krijgen. Het maakt dan niet uit hoe goed werk je al hebt geleverd. Pochettino zit momenteel in die fase.”

“Toen we twee of drie jaar geleden tegen Tottenham speelden, was het een jong en hongerig team. Ze hadden een goede basis en vulden dat aan met spelers van buitenaf, dat is enorm belangrijk. Er is nu niet meer sprake van dezelfde chemie. Er is onrust rond een speler als Christian Eriksen, omdat hij voorlopig weigert om zijn toekomst aan de club te verbinden”, stelt de Franse oefenmeester. Hij heeft al meer dan eens laten doorschemeren dat hij graag wil terugkeren in de voetballerij.

“Ik ben een Arsenal-man, maar ook een professional. Ik kan niet stoppen met werken. Ik heb besloten om de Premier League te verlaten, omdat ik altijd gelinkt zal worden aan Arsenal. Er zijn kansen geweest om in Engeland aan de slag te gaan, maar ik heb het afgewezen”, stelt Wenger, die momenteel genoemd wordt bij Olympique Lyon als opvolger van de ontslagen Sylvinho. “Ik ga niet vertellen welke clubs me wilden hebben, want dat zou niet eerlijk zijn.”