Nieuwe klap voor Manchester United na droomdebuut Longstaff

Newcastle United heeft zondagavond drie punten gepakt in het duel met Manchester United. The Magpies waren in Newcastle met 1-0 te sterk voor de ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel na rust en kwam op naam van debutant Matthew Longstaf, die scoorde op aangeven van Jetro Willems. De Nederlandse linksback haalde het einde van de wedstrijd niet, want in de slotfase verliet hij geblesseerd het veld.

De bezoekers uit Manchester ontsnapten na 26 minuten spelen aan een achterstand toen debutant Longstaff verwoestend uithaalde. Na een vloeiende aanval kwam de bal terecht bij Longstaff, die de bal controleerde en vanaf twintig meter hard op de lat schoot. Even later was Miguel Almiron dicht bij het openingsdoelpunt. Hij kwam ook in oog te staan met David de Gea, maar Harry Maguire maakte de situatie met een sliding onschadelijk. Diezelfde Maguire had op slag van rust dé kans om the Red Devils op 0-1 te brengen. De verdediger kon geheel vrijstaand op doel koppen, maar zijn inzet ging maar net naast het doel van Martin Dubravka.

Het spel golfde na rust op en neer, waarbij Manchester United twee goede kansen kreeg. Het team van Solskjaer kreeg de bal er echter niet in. Aan de andere kant was dat wel het geval, nadat Jetro Willems op de linkerflank de diepte in werd gestuurd door Allan Saint-Maximin. De Nederlandse linksback kapte twee United-verdedigers uit en legde af op Longstaff, die hard afdrukte en de bal achter De Gea schoot. Na het openingsdoelpunt van Longstaff zette United aan, maar echt gevaarlijk werd het geen moment voor het doel van Dubravka. Ook met invaller Tahith Chong binnen de lijnen wist United niet te scoren.

Newcastle United hield de voorsprong vast en boekte derhalve de tweede overwinning van het seizoen. Manchester United blijft aanmodderen en is na acht wedstrijden terug te vinden op een teleurstellende twaalfde plaats. Na de interlandperiode krijgt United bezoek van Liverpool, dat nog altijd ongeslagen aan kop gaat in de Premier League.