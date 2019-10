Wilfried Zaha haalt vanuit bed uit naar ‘haters’: ‘Dat heb ik nog nooit gedaan’

Volgens supporters van West Ham United zou Wilfried Zaha zaterdag hebben gespuugd naar Declan Rice in de uitwedstrijd van Crystal Palace tegen the Hammers (1-2). De aanvaller baalt flink van de verhalen die de ronde doen op de sociale media en Zaha komt zondag vanuit bed met een verklaring via Instagram over het veelbesproken incident in het London Stadium.

"Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om de leugens te ontzenuwen die door de fans van West Ham de wereld in zijn geholpen", zo opent Zaha zijn statement. "Op de video's die jullie aanhalen is te zien dat Declan Rice voor mij loopt, terwijl ik duidelijk naar rechts spuug. Kom dus niet met verhalen dat ik naar iemand zou hebben gespuugd. Dat heb ik nog nooit gedaan en dat zal ook nooit gebeuren. Accepteer gewoon de nederlaag en ga verder met jullie leven."

Het voorval tijdens de Londense derby zorgde voor de nodige discussie op Twitter. Volgens aanhangers van Crystal Palace spuugde Zaha duidelijk een andere kant op, terwijl de aanhang van West Ham er bij de Engelse voetbalbond op aandrong om het incident nader te onderzoeken. Scheidsrechter Michael Oliver had de actie van Zaha niet waargenomen en deelde dan ook geen gele dan wel een rode kaart uit aan de spits van the Eagles.

West Ham kwam zaterdag op voorsprong dankzij een treffer van Sébastien Haller, maar Crystal Palace toonde veerkracht in de tweede helft. Patrick van Aanholt benutte een strafschop en Jordan Awey tekende kort voor het eindsignaal voor de winnende treffer. Het elftal van manager Roy Hodgson is door de driepunter tegen West Ham opgeklommen naar de zesde plaats in de Premier League.