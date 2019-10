ADO Den Haag - Ajax: alle ogen gericht op André Onana en Michiel Kramer

ADO Den Haag en Ajax zijn elkaars tegenstander op de negende speeldag van de Eredivisie. Het team van trainer Fons Groenendijk leed liefst zes nederlagen in de start van de nieuwe voetbaljaargang; alleen hekkensluiter RKC Waalwijk ging met acht nederlagen vaker onderuit. Ajax, gedeeld koploper van de Eredivisie samen met PSV, leed dit seizoen in vijftien duels in alle competities nog geen enkele nederlaag. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Cars Jeans Stadion, zondag vanaf 12.15 uur.

O ADO Den Haag won geen van de laatste zestien Eredivisie-duels met Ajax (vijf remises, elf nederlagen); de laatste competitiezege van de Hagenaars op de Amsterdammers dateert van maart 2011 (3-2).

O Ajax is ongeslagen in de laatste acht uitduels in de Eredivisie (zes zeges, twee remises); de laatste Ajax-trainer die negen uitduels op rij ongeslagen bleef in competitieverband is Frank de Boer (veertien tussen oktober 2013 en augustus 2014).

O ADO Den Haag verloor zes van de eerste acht competitieduels van dit seizoen (twee zeges); alleen in 2006/07 verloor de club minstens zeven van de eerste negen Eredivisie-duels van een jaargang (toen acht).

O André Onana hield in de laatste twee Eredivisie-duels de nul en kan voor het eerst sinds november 2018 in drie competitieduels op rij de nul houden (toen vijf); wanneer dit lukt evenaart hij het aantal clean sheets van Jasper Cillessen voor Ajax in de Eredivisie (46).

O ADO Den Haag kwam voor het eerst sinds november 2018 niet tot scoren in opeenvolgende competitieduels; de laatste keer dat de ploeg in drie Eredivisie-wedstrijden op rij geen doelpunt maakte was in februari 2014.

O Ajax kreeg dit seizoen minder corners tegen dan iedere andere ploeg in de Eredivisie (twintig); ADO maakte relatief gezien de meeste treffers uit een hoekschop (dertig procet - drie van tien).

O ADO Den Haag verstuurde dit Eredivisie-seizoen de minste passes die op de vijandelijke helft eindigden (1444) en deed dit ook met de laagste nauwkeurigheid (64,6%); Ajax scoort in beide categorieën juist het hoogst (3498 met 83,9% nauwkeurigheid).

O Michiel Kramer was alleen tegen Excelsior (zes), SC Cambuur (vijf) en Vitesse (vijf) direct betrokken bij meer Eredivisie-doelpunten dan tegen Ajax (vier - drie goals, een assist), maar de aanvaller won nog nooit van de Amsterdammers in Eredivisieverband (drie remises, negen nederlagen).

O Geen Eredivisie-ploeg maakte dit seizoen zo weinig overtredingen als Ajax (68), terwijl er verder maar drie ploegen zijn die vaker teruggefloten werden dan ADO Den Haag (82 keer).

O Klaas-Jan Huntelaar was in elk van zijn laatste drie Eredivisie-duels goed voor een doelpunt of een assist (een goal, twee assists) en kan voor het eerst sinds september 2012 in minstens vier competitieduels op rij direct betrokken zijn bij een doelpunt (toen zes duels op rij voor Schalke 04).