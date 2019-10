Feyenoorder stellig: ‘Laat mijn vrouw en mijn kleine erbuiten’

Feyenoord boekte donderdagavond een zwaarbevochten overwinning op FC Porto. In de groepsfase van de Europa League waren de Rotterdammers met 2-0 te sterk voor de Portugese topclub. Na de 1-0 van Jens Toornstra tekende Rick Karsdorp tien minuten voor tijd voor de bevrijdende tweede treffer. Zijn goal was voor de rechtsback een bevestiging dat hij op de goede weg is. Hij hoopt een streep te kunnen zetten onder een vervelende periode.

“Ik zag ruimte in het midden”, bespreekt Karsdorp in gesprek met De Telegraaf zijn doelpunt. “Als je op een gegeven moment zóveel ruimte ziet, moet je gewoon de bal daar naartoe spelen en erachteraan rennen. Uiteindelijk stond ik één op één met de keeper en maakte ik het goed af. Dan maak je de 2-0 en weet je dat de avond geslaagd is.”

Karsdorp heeft sinds zijn terugkeer bij Feyenoord een vervelende tijd achter de rug. Zowel fysiek als sportief verliep het moeizaam bij de back en bovendien kreeg hij van een groep Feyenoord-fans nare berichten op sociale media. “Iedereen weet dat ik na de wedstrijd tegen Rangers vervelende berichten heb gekregen richting mijn kleine van drie weken en mijn vrouw. Niet van één iemand, maar van twintig of dertig verschillende mensen”, aldus Karsdorp in de krant.

“Ik heb altijd gezegd dat ik honderd wedstrijden voor Feyenoord wilde spelen en kampioen wilde worden. Dat heb ik allebei gedaan”, vervolgt Karsdorp. “Dan maak ik een mooie transfer, die duidelijk niet is geworden wat ik gehoopt had. Afgelopen zomer ben ik vol voor de optie gegaan om terug te gaan naar Feyenoord. Als je dan na een paar weken zulke berichten krijgt...”

Karsdorp hoopt dat het nu gedaan is met de negativisme rond zijn persoon. “Mensen mogen kritisch zijn, maar laat mijn vrouw en mijn kleine erbuiten. Het is ook lastig voor mij. Als je twee jaar lang weinig hebt gespeeld, moet je op gang komen. Uiteindelijk heb ik tegen FC Twente en tegen FC Porto laten zien dat ik weer de oude Rick ben”, besluit de verdediger.