‘Lionel Messi laat Luis Suárez echt niet naar Ajax gaan’

Luis Suárez zorgde woensdagavond voor het klassenverschil in het Champions League-duel tussen Barcelona en Internazionale (2-1). De aanvaller was met twee goals verantwoordelijk voor de overwinning van het team van Ernesto Valverde. De doelpunten komen op een gelegen moment voor de Uruguayaan, die dit seizoen bij het nog wisselvallig presterende Barcelona een van de spelers is die de meeste kritiek ontvangt.

“Suárez heeft veel monden gesloten met zijn optreden”, claimde Marc-André ter Stegen na afloop van de wedstrijd. “Hij is altijd gefocust, doet altijd zijn best en werk altijd hard. We weten wie hij is en waar hij toe in staat is. Luis maakt altijd doelpunten op de momenten dat het erom gaat.” Na zeven duels in alle competities staat de teller op vijf treffers, al kwamen de laatste drie doelpunten in de laatste twee duels van de Catalanen stond stand.

“Als aanvaller probeer je het elftal altijd met doelpunten of assists te helpen”, reageerde Suárez na afloop van de krachtmeting in het Camp Nou. “Barcelona is de beste club ter wereld en alles wordt onder een vergrootglas gelegd en breed uitgemeten. We hebben zelfvertrouwen, we voelen ons sterk en we weten dat iedereen van ons wil winnen. Dat is ook de instelling die we in deze competitie moeten hebben.”

Bij FOX Sports werd woensdagavond gesproken over een eventuele rentree van Suárez in het tenue van Ajax. Daar staat de Uruguayaan naar verluidt in de toekomst voor open. “Lionel Messi laat Suárez echt niet naar Ajax gaan”, zo verzekerde Kees Kwakman stellig. “Die maakt elk jaar vijftig doelpunten. Bij Ajax zou hij er zeventig maken.”