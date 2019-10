Kanonskogel van Hakim Ziyech in Valencia valt ook bij de UEFA op

De openingstreffer van Hakim Ziyech in het Champions League-duel tussen Valencia en Ajax (0-3) wordt mogelijk uitgeroepen tot hét doelpunt van de tweede speeldag van de Champions League. De Europese voetbalbond UEFA maakte woensdagavond laat de vier genomineerden voor deze verkiezing bekend.

Ziyech opende na nog geen tien minuten spelen reeds de score in Mestalla. De Marokkaans international schoot de bal van grote afstand over Jasper Cillessen en in de verste hoek. De spelverdeler van Ajax leidde met zijn wonderschone openingstreffer de uiteindelijke overwinning van het team van Erik ten Hag in Valencia in.

Ziyech heeft concurrentie van een ex-Ajacied: Luis Suárez. De eerste treffer van de aanvaller van Barcelona tegen Internazionale (2-1) komt eveneens in aanmerking. Dat geldt ook voor de 1-0 van Sadio Mané in de ontmoeting tussen Liverpool en FC Salzburg (4-3) én de 1-1 van Joshua Kimmich bij Tottenham Hotspur - Bayern München (2-7).

De fraaie treffer van Edson Álvarez tegen Lille (3-0) kwam na de eerste groepswedstrijden in aanmerking om tot de allermooiste te worden uitgeroepen. Het schitterende doelpunt van Juan Cuadrado tijdens Atlético Madrid - Juventus (2-2) werd uiteindelijk door de fans als het allermooiste beschouwd.