Kritische Ziyech trekt vergelijking met vorig seizoen en wimpelt vraag af

Hakim Ziyech zette Ajax woensdagavond met een schitterend doelpunt op het juiste spoor tegen Valencia. De technicus schoot in de openingsfase vanbuiten het strafschopgebied fraai raak en legde daarmee basis van de 0-3 zege. Ziyech is blij dat Ajax na twee groepswedstrijden in de Champions League op zes punten staat, maar geeft na afloop een opvallend kritisch interview af aan Ziggo Sport.

Volgens de Marokkaans international is er nog het nodige werk te verzetten voor Ajax, wil de ploeg het niveau van vorig seizoen halen. Toen won Ajax nationaal de dubbel en haalde men in de Champions League de halve finales. "Ik denk dat we bijna al onze kansen hebben afgemaakt. Dat was het eigenlijk wel", analyseert Ziyech de wedstrijd in het Mestalla na afloop. Verslaggever Bas van Veenendaal constateert dat de afstemming op het middenveld en in de verdediging bij Ajax nog wel voor verbetering vatbaar is.

"Voorin eigenlijk ook wel, hoor", repliceert Ziyech kritisch. "Drukzetten begint voorin en dat deden we niet goed. Dan zie je dat de middenvelders telkens net te laat uitstappen. In die fase moeten we wat beter staan en wat meer contact hebben met elkaar. De communicatie moet dan beter. Als je goed in positie staat, los je het eigenlijk al op. Dat deden we echter niet, waardoor zij steeds gevaarlijk werden."

"Als ik naar het spel kijk, is er nog wel werk aan de winkel", vervolgt Ziyech, wanneer hem wordt gevraagd hoever het huidige Ajax qua niveau afzit van het Ajax van vorig seizoen. "Er is nog werk aan de winkel, ook als we de bal niet hebben, bij het drukzetten. Voetballend gaat het nog wel: we vinden elkaar wel makkelijk. Het gaat er echter om dat we de juiste afstemming vinden als we de bal niet hebben."

Ziyech heeft tot slot niet de behoefte om te speculeren over zijn plafond als voetballer. "Ik doe gewoon mijn ding. Uiteindelijk zullen we vanzelf zien waar mijn plafond ligt. Op dit moment is het hier en probeer ik vooral te genieten. Waar het uiteindelijk gaat eindigen, zullen we wel zien", stelt de linkspoot, die evenmin zin heeft om inhoudelijk te discussiëren over het lagere niveau van de Eredivisie ten opzichte van de Champions League. "Daar hebben we het al vaak genoeg over gehad. Ik denk dat dat ook een keer klaar moet zijn. Daar moet je niet te veel aan denken. Je moet lekker genieten van de wedstrijden die je nog speelt voor Ajax. Uiteindelijk zien we vanzelf wel waar het plafond ligt."