‘Waarom zou je Van de Beek op een andere positie gaan zetten?’

Ajax-trainer Erik ten Hag is nog zoekende naar de ideale formatie op het middenveld. Na het vertrek van Frenkie de Jong en Lasse Schöne heeft de coach voor verschillende spelers gekozen op het middenveld. Kenneth Perez is benieuwd naar de keuze van Ten Hag voor het duel van woensdagavond in de groepsfase van de Champions League in en tegen Valencia.

Daley Blind begon als controlerende middenvelder, maar is inmiddels een linie gezakt. Lisandro Martínez is op zijn beurt een linie naar voren geschoven en speelt al weken op het middenveld. Naast hem kreeg hij te maken met Edson Álvarez en Donny van de Beek, terwijl Quincy Promes en Hakim Ziyech de kans kregen achter de spitsen. “Volgens mij is de puzzel nog niet in elkaar gevallen”, zegt Valentijn Driessen bij Voetbalpraat van FOX Sports. “Ik heb nu vier verschillende bezettingen op het middenveld gezien. Daar zijn ze nog steeds niet helemaal uit. Ik ben benieuwd wat ze in Valencia gaan doen. Of ze terugvallen op de twee Zuid-Amerikanen."

Ajax scoorde de afgelopen weken aan de lopende band, maar oogde verdedigend kwetsbaar. Het team van Ten Hag gaf veel kansen weg, ook met Martínez en Álvarez op het middenveld. “Dat komt doordat je toch te vaak de bal verliest. Dat gebeurde vorig jaar niet zo vaak, omdat ze veel balvaster waren. Frenkie de Jong had daar een heel grote rol in. Nu word je telkens geconfronteerd met lopende mensen", aldus Perez, die kritisch is op Álvarez. "Hij loopt voorin, hij loopt overal. Het is niet zo dat hij defensief denkt."

Perez verwacht dat Van de Beek woensdagavond als controlerende middenvelder start in het Mestalla. “Je krijgt meer voetbal, waardoor het ook meer 'vast' is aan de bal. Het is alleen gek, want Donny van de Beek heeft het vorig jaar zo goed gedaan op tien. Hij stond in de belangstelling van Real Madrid, dat is niet niks. Waarom zou je hem dan op een andere positie gaan zetten?"