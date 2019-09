‘Als ik Ajax was had ik er alles aan gedaan om hem te halen’

Calvin Stengs maakt dit seizoen een uitstekende indruk op de rechterflank bij AZ. De twintigjarige buitenspeler kreeg afgelopen zondag in eerste instantie rust tegen Heracles Almelo, maar moest door een blessure van ploeggenoot Albert Gudmundsson moest Stengs na een half uur spelen alsnog aan de bak. Wim Kieft, René van der Gijp en Johan Derksen zijn eensgezind over de kwaliteiten van de Nederlands jeugdinternational.

Stengs bepaalde de eindstand tegen Heracles op 2-0 in het voordeel van AZ. “Als ik Ajax was had ik er alles aan gedaan om hem te halen. Daar had ik bij wijze van spreken David Neres voor verkocht”, zegt Van der Gijp bij Veronica Inside over Stengs. “Geweldige speler”, vult tafelgenoot Kieft aan. Hij denkt dat de rechtsbuiten al goed genoeg is voor een oproep voor het Nederlands elftal. “Hij zou er wel bij kunnen. Het is een heel leuke en creatieve speler. Vorig jaar nog iets te licht. Nu is hij heel stabiel, niet normaal man.”

Derksen trekt de vergelijking met de buitenspelers van PSV en wijst naar Armindo Bruma, die weinig indruk op hem maakt. “Als ik dan zie dat PSV een vermogen uitgeeft voor die Bruma, dat vind ik niets bijzonders. Die talenten van PSV zijn beter”, aldus Derksen. Kieft haakt in en vergelijkt Bruma met Ritsu Doan, een andere aankoop van de Eindhovenaren. “Doan kan echt goed voetballen. Bruma is een dribbelaar en heeft veel snelheid, maar Doan kan echt goed voetballen.”

“Doan is veelzijdiger”, stelt Derksen. “Als PSV de bal niet heeft dan doet die Bruma helemaal niet mee. Die wil de bal hebben en verder ontgaat hem alles. Ik vind dat een ongebrijpelijke aankoop.” Waar Doan de afgelopen transferperiode voor circa 7,5 miljoen euro door PSV werd aangetrokken, telde technisch manager John de Jong naar verluidt 15 miljoen euro neer voor Bruma.