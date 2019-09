Ajax-talent vreesde na blessure tegen Lille: ‘Ik zag alleen maar zwart'

Ajax Onder-19 neemt dit seizoen weer deel aan de UEFA Youth League en speelt in het toernooi tegen dezelfde tegenstanders als het eerste elftal in de Champions League. Eerder deze maand startte het team van trainer John Heitinga met een eenvoudige 4-0 overwinning op Lille OSC. Sontje Hansen was een van de doelpuntenmakers, maar haalde het einde van de wedstrijd niet. In de slotfase raakte de talentvolle spits geblesseerd en gevreesd werd voor een ernstige blessure.

In duel met een Franse verdediger klapte de enkel van Hansen dubbel. Hij verliet het veld per brancard. “Door al die pijn heb ik 't zelf niet echt meegemaakt", reageert Hansen op de clubwebsite van Ajax. "Ik zag alleen maar zwart, m'n ogen waren ook gelijk dicht ofzo. Toen ik binnen was, gingen mijn ogen weer open." De schrik zat er goed in bij de zeventienjarige aanvaller. “Ik kon mijn voet niet meer bewegen. Mijn tenen ook niet.”

Salah-Eddine: 'Onze doelstelling is de Youth League winnen'

Na onderzoek bleek dat Hansen niets had gebroken. “Maar ik zou er alsnog 4 tot 8 weken uitliggen”, vervolgt de rechtspoot, die razendsnel herstelde en vier dagen later al in actie kon komen tegen sc Heerenveen Onder-19. “Ik kon rennen en schieten", verklaart Hansen. "Ik zei: zet me maar gewoon in de selectie. We hadden een dikke laag tape om mijn enkel gedaan. Ik begon op de bank, viel in en vijf, zes minuten later scoorde ik de 1-2.”

Woensdag staat voor het team van Heitinga de uitwedstrijd tegen Valencia op het programma. Hansen verwacht een lastige wedstrijd. “Waarom? Ze hebben 3-3 tegen Chelsea gespeeld en dat is ook gewoon een goede ploeg”, aldus de Ajacied, die vol voor de overwinning wil gaan. “We moeten ze wel gewoon pakken.”