Deniz Türüc beleeft pijnlijke invalbeurt tijdens Galatasaray - Fenerbahçe

De Intercontinentale Derby tussen Galatasaray en Fenerbahçe heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. De twee grootmachten uit Istanbul gingen nek-aan-nek in het Türk Telekom Stadion en stapten uiteindelijk met een doelpuntloos gelijkspel van het veld: 0-0. Ryan Babel speelde de gehele wedstrijd bij Galatasaray, waar Ryan Henk Donk negentig minuten op de bank zat en Ömer Bayram inviel. Bij Fenebrahçe werd Deniz Türüc de tweede helft ingebracht én gewisseld en zat Ferdi Kadioglu niet bij de selectie.

De stadsderby kende een vrij tam begin. Galatasaray slaagde er niet onmiddellijk in om de wedstrijd naar zijn hand te zetten, waardoor de bezoekers een aantal keer gevaarlijk konden opduiken voor het doel van Fernando Muslera. Tot grote kansen leidde dat evenwel niet. In de laatste fase van de eerste helft was Mario Lemina gevaarlijk na voorbereidend werk van Radamel Falcao, maar het schot van de middenvelder werd onschadelijk gemaakt door doelman Altay Bayindir.

Na de onderbreking ontbrandde de wedstrijd enigszins. Galatasaray dacht al snel op voorsprong te komen via Falcao, maar zijn doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. Kort er claimde de ploeg van Terim een strafschop na een vermeende overtreding van Luiz Gustavo op Lemina, maar scheidsrechter Cüneyt Çakir weigerde de bal op de stip te leggen. In het laatste halfuur was de spanning te snijden, maar waren grote kansen schaars en bleef een winnaar uiteindelijk uit.

Türüc werd in de blessuretijd van de wedstrijd overigens nog gewisseld, terwijl hij juist in de rust was ingevallen. Door de remise blijft het verschil tussen beide teams op de ranglijst na zes speelrondes twee punten in het voordeel van Fenerbahçe, dat tweede staat.