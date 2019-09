Barcelona en Frenkie de Jong boeken eerste uitzege van seizoen

De eerste uitoverwinning van Barcelona dit seizoen is een feit. Het team van Ernesto Valverde boekte zaterdag in LaLiga een degelijke zege op Getafe, dankzij doelpunten van Luis Suárez en Junior Firpo: 0-2. Suárez staat nu op een gedeelde derde plaats, samen met Frantisek Kubala, op de topscorerslijst aller tijden van Barcelona in LaLiga: alleen Lionel Messi (417) en César Rodriguez (191) scoorden vaker dan het duo (131). Frenkie de Jong stond in het Coliseum Alfonso Pérez in de basis en bleef negentig minuten op het veld staan.

In een zeer intense eerste helft kon de wedstrijd alle kanten op. Zowel het team van Pepe Bordalás als de ploeg van Valverde had kansen om aan de leiding te gaan, maar het was Marc-André ter Stegen die het eerste bedrijf in het voordeel van de Catalanen liet uitvallen. Getafe startte goed aan het duel, zette bij tijd en wijle hoog druk en dat zorgde meermaals voor nervositeit in de defensie van Barcelona. De beste kans voor de thuisploeg was na twintig minuten spelen, toen Ter Stegen een schot van Ángel van dichtbij keerde.

Na nog geen half uur spelen voorkwam Junior Firpo net op tijd dat Jaime Mata een rebound kon verzilveren. Suárez was de meest beweeglijke aanvaller van Barcelona in de eerste helft, al ontsnapte hij niet altijd aan de buitenspelval van los Azulones. Enkele minuten voor rust sloeg de Uruguayaan toe. Na een bewuste lange trap van Ter Stegen richting Suárez, werkte de spits de bal hoog over David Soria heen: 0-1. Op slag van rust had hij ook de 0-2 op zijn schoen, na voorbereidend werk van Carles Pérez, maar zijn inzet ging naast.

In de tweede helft trok Barcelona de ontmoeting al snel naar zich toe. Vier minuten na de onderbreking kon Soria een schot van Pérez maar half keren, waarna de attente Firpo van dichtbij de rebound verzilverde: 0-2. Dat was tevens de eindstand in Getafe, daar Suárez in het restant van het duel een goede pass van De Jong niet kon verzilveren en de thuisploeg ook een overtalsituatie in de slotfase niet kon uitbuiten.

Clément Lenglet kreeg acht minuten voor tijd zijn tweede gele kaart voor een onnodige overtreding op Jorge Molina en mocht inrukken. De verdediger mist daardoor het komende duel met Sevilla. De dubbele voorsprong van Barcelona kwam hoe dan ook niet meer in gevaar, op een mislukte kopbal van Ángel na. Door de zege komt Barcelona op dertien punten uit zeven duels en wacht men het resultaat van de stadsderby tussen Atlético Madrid en Real Madrid af.