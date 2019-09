Ook reserverol Jasper Cillessen pakt verkeerd uit voor Valencia

Het duel tussen Valencia en Getafe in LaLiga is woensdagavond in een gelijkspel geëindigd. De krachtmeting in Mestalla eindigde in 3-3 en dus staat het team van Albert Celedas na zes speeldagen op evenveel punten. Celades opteerde voor liefst vijf wijzigingen ten opzichte van de ontmoeting met Leganés (1-1) van afgelopen weekeinde, inclusief een reserverol voor Jasper Cillessen. Zonder de Nederlander incasseerde Valencia het hoogste aantal tegengoals in een wedstrijd dit seizoen, na de 5-2 nederlaag in en tegen Barcelona.

De wedstrijd tussen Valencia en Getafe was op voorhand al aantrekkelijk en de teams van Celades en Pepe Bordalás maakten er in de eerste helft ook een spektakelstuk van. Het bezoek had slechts vijftig seconden nodig om aan de leiding te gaan; na een ingestudeerde aanval was Jaime Mata het eindstation in de doelmond. Na tien minuten kreeg Valencia met een tweede domper te maken: Kevin Gameiro raakte geblesseerd en werd vervangen door Gómez.

Naarmate de eerste helft vorderde vielen er steeds meer fluitconcerten in Mestalla te horen, maar na een half uur spelen bracht Gómez de thuishaven in extase. Met de rug naar het doel tekende de aanvaller via een omhaal tegen de binnenkant van de paal voor de 1-1. Het team van Celades leek het duel in de daaropvolgende minuten naar zich toe te trekken. Na een corner van Dani Parejo klom Gómez hoger in de lucht dan Mauro Arambarri en was de 2-1 een feit.

Niet veel later tekende Lee Kang-in voor de 3-1: Rodrigo liet Allan Nyom aan de rechterkant zijn hielen zien en zag hoe de achttienjarige Zuid-Koreaan in de korte hoek afrondde. In het eerste kwartier na rust viel er qua voetbal weinig te genieten: de vele overtredingen zorgden voor een rommelige start. Een goede redding van Jaume Doménech met zijn voet op een inzet van Nemanja Maksimovic in de 64e minuut was een voorbode van de 3-2: na een afgemeten voorzet van Kenedy rondde Jason Remeseiro heerlijk af.

Valencia maakte geen al te sterke indruk aan de zijkanten en dat resulteerde niet veel later, na wederom een redding van Doménech op Maksimovic, in de 3-3: Damián Suárez kon ongehinderd oprukken en leverde een heerlijke bal aan Ángel Rodriguez. Een verdere afgang bleef los Che bespaard, maar met een punt schiet het team van Celades weinig op.