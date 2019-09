Wanprestatie kost Depay en twee andere grote namen basisplaats

Memphis Depay begint woensdagavond op de reservebank bij Olympique Lyon voor de uitwedstrijd in de Ligue 1 tegen Brest. De reservebeurt voor de international van het Nederlands elftal volgt na zijn zwakke optreden van afgelopen weekend tegen Paris Saint-Germain. Kenny Tete kan wel rekenen op een basisplaats.

Lyon ging afgelopen zondag op eigen veld met 0-1 onderuit tegen PSG door een zeer laat doelpunt van Neymar. Les Gones konden geen potten breken en dat heeft trainer Sylvinho ertoe doen besluiten om flink de bezem door zijn basiself te halen. Behalve Depay zijn ook onder anderen Houssem Aouar en Jeff Reine-Adélaïde geslachtofferd. De drie grote namen kregen zondagavond na de nederlaag tegen PSG allen een vier van L'Équipe voor hun optreden.

Voor Depay is het zijn tweede reservebeurt dit seizoen in de Ligue 1. De aanvaller begon in de basis tegen AS Monaco, Angers, Montpellier, Bordeaux en PSG; op 13 september zat hij negentig minuten op de bank tegen Amiens. Tete kwam dit seizoen in de competitie zesmaal in actie, waarvan twee keer als basisspeler. Lyon is momenteel met acht punten uit zes duels terug te vinden op een negende plaats op de ranglijst.

Opstelling Olympique Lyon: Lopes; Tete, Andersen, Denayer, Koné; Tousart, Thiago Mendes; Cornet, Traoré, Terrier; Dembélé