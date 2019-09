Ramsey, Ronaldo en Demiral vallen op in wedstrijd zonder De Ligt

Juventus heeft zaterdagavond in ieder geval voor even de koppositie overgenomen in de Serie A. Voorafgaand aan de kraker tussen Internazionale en AC Milan won de regerend kampioen met 2-1 van Hellas Verona; Aaron Ramsey en Cristiano Ronaldo namen de doelpunten voor hun rekening. Inter kan de koppositie weer overnemen bij een gelijkspel of een zege op de rivaal. Matthijs de Ligt bleef negentig minuten op de bank. Zijn vervanger Merih Demiral speelde een negatieve hoofdrol bij het enige tegendoelpunt.

Maurizio Sarri voerde liefst vijf wijzigingen door ten opzichte van de laatste competitiewedstrijd tegen Fiorentina (0-0). Voor het eerst sinds zijn terugkeer stond Gianluigi Buffon onder de lat, wat ten koste ging van Wojciech Szczesny: Buffon speelde zijn 902de officiële clubwedstrijd, waarmee hij op gelijke hoogte kwam met Paolo Maldini. Verder ontbraken De Ligt, Sami Khedira, Miralem Pjanic en Douglas Costa (spierblessure) in de opstelling. Demiral, Ramsey, Rodrigo Bentancur en Paulo Dybala maakten hun entree. Ramsey, voor het eerst in de basis bij Juventus, liet zich na een halfuur gelden.

De Welshman ontving de bal circa 25 meter van het doel van Ronaldo, maakte enkele meters en haalde uit. Omdat zijn inzet licht van richting werd veranderd, was doelman Marco Silvestri kansloos. Ramsey zorgde daarmee voor de gelijkmaker; halverwege de eerste helft was Hellas op voorsprong gekomen. De bezoekers mochten aanleggen voor een strafschop, nadat Demiral zich vergreep aan Samuel Di Carmine. De strafschop werd door Di Carmine op de linkerpaal geschoten en in de rebound vuurde Darko Lazovic op de lat. Hellas mocht opnieuw opbouwen en uiteindelijk volleerde Miguel Veloso van afstand prachtig raak in de linkerbovenhoek.

In de tweede helft kreeg ook Juventus een penalty van arbiter Federico La Penna. Koray Günter kon Cuadrado niet bijhouden en haalde de buitenspeler neer, waarna Ronaldo de penalty in het dak van het doel schoot. De Portugees was verreweg de meest actieve speler van Juventus: afgezien van zijn doelpunt en assist had hij na 67 minuten al acht schoten afgevuurd. Ploeggenoot Ramsey was ook dicht bij de 3-1, terwijl Buffon aan de overzijde de gelijkmaker van Veloso voorkwam nadat diens verraderlijke voorzet aan iedereen voorbijging. Diep in de blessuretijd verloor Hellas overigens nog Marash Kumbulla met zijn tweede rode kaart. Sofyan Amrabat deed 85 minuten mee bij de bezoekers.