Algemeen Dagblad: Ajax met Donny van de Beek tegen PSV

Het Algemeen Dagblad schrijft zaterdag dat Donny van de Beek zondag in de basis start tegen PSV. De aanvallende middenvelder stond de afgelopen weken aan de kant met een spierblessure en is inmiddels hersteld. Hij trainde deze week weer mee met de selectie van Erik ten Hag en is dus op de weg terug. Hoewel de Ajax-trainer vrijdag op de persconferentie nog aangaf dat hij geen risico wil nemen met de Oranje-international, neemt de krant Van de Beek mee in de vermoedelijke opstelling voor de kraker van zondagmiddag (16.45 uur) in het Philips Stadion.

“Ik ben niet bereid om risico te nemen”, zei Ten Hag vrijdag tijdens de persconferentie over Van de Beek. “De wedstrijd tegen PSV is belangrijk, maar daarna spelen wij nog veel meer belangrijke wedstrijden. Hij is woensdag weer ingestroomd en vandaag traint hij weer. We gaan kijken hoe hij eruit komt en hoe zijn reactie is. Daarna zullen we een keuze maken.” Kijkend naar de opstelling van het Algemeen Dagblad lijkt Van de Beek goed uit de trainingen zijn gekomen en klaar voor ‘PSV’. Zaterdag staat voor Ajax nog een afsluitende training op het programma.

Erik ten Hag waarschuwt Ajax voor vier 'cowboys' van PSV

De verwachte basisplaats gaat volgens de krant ten koste van David Neres, die tegen Lille OSC nog als linksbuiten speelde. Naar verwachting kiest Ten Hag voor Dusan Tadic in de spits, met Hakim Ziyech en Quincy Promes op de flanken. Het ‘blok’ voor de verdediging zal opnieuw gevormd worden door Edson Álvarez en Lisandro Martínez.

De verwachting is dat PSV-trainer Mark van Bommel met dezelfde elf spelers aantreedt als afgelopen donderdag, toen Sporting Portugal met 3-2 werd verslagen in de groepsfase van de Europa League. Steven Bergwijn start dan als linksbuiten, terwijl Mohamed Ihattaren een basisplaats krijgt achter de spitsen. Ritsu Doan en Kostas Mitroglou lijken genoegen te moeten nemen met een plek op de bank.

Vermoedelijke opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Baumgartl, Viergever, Boscagli; Rosario, Ihattaren, Hendrix; Bruma, Malen, Bergwijn

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Dest, Veltman, Blind, Tagliafico; Álvarez, Van de Beek, Martínez; Ziyech, Tadic, Promes.