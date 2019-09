KNVB start vooronderzoek na felle uitspraken Jansen over arbitrage

De KNVB is een vooronderzoek gestart naar de uitspraken van Anco Jansen in een interview met het Dagblad van het Noorden. De aanvaller van FC Emmen liet zich deze week kritisch uit over de scheidsrechters in de Eredivisie en gaf aan allesbehalve blij te zijn met de komst van de VAR. De tuchtcommissie onderzoekt of de uitlatingen van Jansen in strijd zijn met de gedragscode van de KNVB. De speler krijgt de gelegenheid schriftelijk te reageren op de aanklacht.

De dertigjarige aanvoerder van Emmen zei in het interview dat hij het voetbal oneerlijker vindt geworden na de komst van de VAR. “Ik vind het om te janken”, zei hij. Zijn kritiek is niet in goede aarde ontvangen in Zeist. De KNVB heeft een brief gestuurd naar FC Emmen met daarin de aankondiging dat Jansen op het matje wordt geroepen.

Anco Jansen: ‘Die scheidsrechters hebben er geen kloten verstand van’

Jansen legde uit dat hij een hekel aan de VAR heeft omdat het volgens hem ‘constante willekeur’ is. “De ene VAR trekt wel aan de bel, de ander niet. Dan zeggen ze dat voetbal eerlijker is geworden. Onzin! Het is eerder óneerlijker geworden”, aldus de routinier. “En je ergert je ook nog eens kapot, omdat je nu ingesteld bent op het idee dat het eerlijker zou moeten zijn. Maar het valt elk weekend tegen. Ik twijfel trouwens ook aan de mensen die er over gaan. Die scheidsrechters hebben er geen kloten verstand van.”

Jansen doelde niet op alle scheidsrechters in de Eredivisie. “Tuurlijk niet. Er zitten ook goeien tussen. Makkelie, bijvoorbeeld. Met hem ben ik het vrijwel altijd eens. Maar er zijn er ook een paar bij... Maar ja, wat doe je er aan? Misschien moet ik later zelf gaan fluiten”, zei Jansen. “Nog niet eens zo’n gek idee. Ik denk dat ik een heel goede scheidsrechter zou zijn.”