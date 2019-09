Anco Jansen: ‘Die scheidsrechters hebben er geen kloten verstand van’

Anco Jansen heeft in een interview met het Dagblad van het Noorden stevig uitgehaald naar de arbitrage in de Eredivisie. Met name de komst van de VAR stuit de aanvaller van FC Emmen tegen de borst. Hij vindt het voetbal door de komst van de videoscheidsrechter er oneerlijker op geworden. “Ik vind het om te janken”, aldus de derigjarige aanvoerder van Emmen.

Jansen is allesbehalve blij met de komst van de VAR. “Vooral omdat het constante willekeur is. De ene VAR trekt wel aan de bel, de ander niet. Dan zeggen ze dat voetbal eerlijker is geworden. Onzin! Het is eerder óneerlijker geworden”, stelt de ex-speler van onder meer De Graafschap en Boluspor. “En je ergert je ook nog eens kapot, omdat je nu ingesteld bent op het idee dat het eerlijker zou moeten zijn. Maar het valt elk weekend tegen. Ik twijfel trouwens ook aan de mensen die er over gaan. Die scheidsrechters hebben er geen kloten verstand van.”

Jansen doelt niet op alle scheidsrechters uit de Eredivisie. “Tuurlijk niet. Er zitten ook goeien tussen. Makkelie, bijvoorbeeld. Met hem ben ik het vrijwel altijd eens. Maar er zijn er ook een paar bij... Maar ja, wat doe je er aan? Misschien moet ik later zelf gaan fluiten”, denkt Jansen. “Nog niet eens zo’n gek idee. Ik denk dat ik een heel goede scheidsrechter zou zijn.”

In het interview geeft Jansen aan dat hij wellicht een goede technisch directeur zou zijn. “Dan neem ik later twee banen”, vervolgt hij. “Word ik scheidsrechter in het weekeinde. Ik zweer het je: ik zou een goeie zijn. Honderd procent. Omdat ik het door heb. Als ik een bal tussen twee spelers in zie vallen, weet ik: dit kan of gaat er gebeuren. Ik zie of de overtreding gemeen is. Dit wordt rood, dit wordt een penalty, dit is geen overtreding. Zo zit ik voor de tv. En meestal blijkt het te kloppen. Daar heb ik de VAR niet voor nodig.”