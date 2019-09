Stengs en Boadu vertolken absolute heldenrol voor tiental van AZ

AZ heeft met hangen en wurgen een punt overgehouden aan het uitduel bij Partizan Belgrado. De ploeg van trainer Arne Slot begon voortvarend aan de wedstrijd en kwam verdiend op voorsprong via Calvin Stengs, maar na een oliedomme rode kaart van Jonas Svensson kwamen de Alkmaarders in de problemen. Myron Boadu werd met een knappe gelijkmaker de held van de avond: 2-2.

Na wat speldenprikjes van Partizan kreeg Boadu in de zesde minuut een enorme kans op de openingstreffer. De achttienjarige AZ-spits mikte in vrije positie echter voorlangs. Even later sloegen de Alkmaarders op de counter alsnog toe. Een lange bal belandde bij Oussama Idrissi, die Boadu bereikte, waarna de bal door Stengs eenvoudig kon worden binnengelopen.

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor AZ, totdat Jonas Svensson in de 27ste minuut vanwege het neerhalen van de doorgebroken Takuma Asano met rood kon inrukken. Vlak voor rust kreeg AZ alsnog het deksel op de neus. Zeer licht vasthouden van Stijn Wuytens werd bestraft met een penalty voor Partizan. Bibras Natcho bleef vanaf elf meter ijzig kalm en zette Partizan op gelijke hoogte.

Na de pauze ging de thuisploeg vol op zoek naar de voorsprong, waarvoor Partizan ook al snel goede kansen kreeg. Zo stond Asano enkele minuten na rust oog in oog met doelman Marco Bizot, maar de goalie redde knap. Een half uur voor tijd werd de Alkmaarse defensie alsnog geklopt: Umar Sadiq zag zijn inzet tegen de paal belanden, waarna zijn ploeggenoot Natcho wél raak mikte: 2-1.

AZ had met tien man weinig meer in te brengen, maar slaagde er toch in om zes minuten later terug te komen. Boadu werd gelanceerd door Stengs, waarna de jonge aanvaller aan een lange rush begon en uiteindelijk knap afrondde: 2-2. Partizan liet het er niet bij zitten en kreeg via Seydouba Soumah en Lazar Markovic enorme mogelijkheden, maar de invallers mikten respectievelijk net naast en over.