Erik ten Hag geeft nummer tien van vanavond prijs en hekelt ‘modewoord’

Quincy Promes, Hakim Ziyech, David Neres en Dusan Tadic beginnen dinsdagavond allen in de basis bij Ajax voor de thuiswedstrijd in de Champions League tegen Lille OSC. De vier creatievelingen hebben de vrijheid om van positie te wisselen, maar in principe is Promes de nummer tien, zo laat trainer Erik ten Hag vlak voor de aftrap weten.

De oefenmeester van de Amsterdammers vetelt voor de camera van Veronica dat Promes 'veelal' op tien zal komen te spelen. "De spelers hebben de ruimte om van positie te wisselen, maar het is wel duidelijk de bedoeling dat Quincy daar staat. Hij kan met zijn diepgang twijfel zaaien, in de combinatie met Ziyech. En ook van David verwachten we diepgang. Zo proberen we het toch statische centrum van Lille uit elkaar te spelen", licht Ten Hag toe.

De Ajax-trainer erkent dat Ajax defensief nog stappen kan zetten. Verslaggever Wytse van der Goot wijst in dat kader op de zogenoemde restverdediging. "Restverdediging is een beetje een modewoord geworden", reageert Ten Hag. "Dat moet je allemaal niet zo groot maken. De manier waarop wij spelen, is het moeilijkste wat er is. Zo speelt bijna niemand, zeker geen Nederlandse ploeg. Dan moet je restverdediging heel erg goed staan, want wij spelen alleen maar op de helft van de tegenstander. Dan moet je heel goed in de omschakeling zijn. Dat luistert nauw en daar moeten wij nog beter in worden."

Ten Hag benadrukt tot slot dat Ajax vol vertrouwen begint aan het nieuwe Champions League-seizoen. Ajax is ingedeeld in een groep met behalve Lille ook Chelsea en Valencia. "In deze groep zijn er geen favorieten, maar zoals ik gisteren al zei: wij zijn overtuigd van onszelf. We moeten een nieuw team gaan bouwen en we willen een nieuwe toekomst", aldus Ten Hag.