Real Madrid mist zevental in Parijs; PSG zonder Neymar, Mbappé en Cavani

Real Madrid en Paris Saint-Germain kampen in aanloop naar hun onderlinge treffen van aanstaande woensdag in de Champions League met de nodige personele problemen. Sergio Ramos, Nacho en Neymar moeten de eerste groepswedstrijd sowieso aan zich voorbij laten gaan vanwege schorsingen, terwijl tal van andere spelers vanwege blessureleed verstek moeten laten gaan.

Real Madrid kan aanstaande woensdag in Parijs hoe dan ook niet beschikken over Ramos en Nacho. Ramos werd vorig seizoen door de UEFA voor twee Champions League-wedstrijden geschorst, omdat hij in het eerste achtste finale-duel met Ajax opzettelijk een gele kaart pakte. De ervaren verdediger was daardoor geschorst voor de return én de eerstvolgende wedstrijd erna. Doordat Real Madrid door Ajax werd geëlimineerd, is zijn schorsing doorgeschoven naar dit seizoen.

Ramos' collega-verdediger Nacho werd in de tweede wedstrijd tegen Ajax met tweemaal geel van het veld gestuurd en zit als gevolg daarvan woensdag eveneens een schorsing uit. Dat geldt ook voor Neymar: de Braziliaanse vedette van PSG haalde vorig seizoen na de uitschakeling in de knock-outfase door Manchester United op social media uit naar de arbitrage en werd als gevolg van die tirade voor drie duels geschorst.

Beide teams worden daarnaast ook geteisterd door blessureleed. Real Madrid moest Isco, Luka Modric, Marco Asensio en Federico Valverde al missen vanwege fysieke klachten, en daar kwam maandag ook Marcelo nog eens bij. De Braziliaanse verdediger kampt met rugklachten en zal op de linksbackpositie vermoedelijk vervangen worden door zomeraankoop Ferland Mendy. Bij PSG zijn de problemen zowaar nog groter: Kylian Mbappé en Edinson Cavani zullen ontbreken vanwege een spier- en heupblessure. Ook door de namen van Julian Draxler, Thilo Kehrer en Colin Dagba stond reeds een streep.