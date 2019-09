Danny Blind tipt dertigjarige Oranje-international voor ‘absolute top’

Danny Blind denkt dat Valencia niet het eindstation hoeft te zijn van Jasper Cillessen. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal vermoed dat de eerste keeper van Oranje na Valencia nog een stap omhoog kan zetten. Blind denkt dat de dertigjarige ex-keeper van NEC en Ajax het in zich heeft om bij de absolute top te spelen.

Cillessen vertrok drie jaar geleden van Ajax naar Barcelona. Hij wist de concurrentiestrijd niet te winnen van Marc-André ter Stegen en hield drie seizoenen lang de bank warm in het Camp Nou. Vorig jaar hoopte de sluitpost al te vertrekken uit Barcelona in de hoop op meer speeltijd bij een andere club, maar destijds hield de clubleiding een transfer tegen. Deze zomer was Barça wel bereid om hem te laten gaan en viel de keuze op Valencia, waar hij zich eerste keeper mag noemen.

“Ja, dat moet je nooit uitsluiten”, reageert Blind op de vraag van De Telegraaf of Cillessen na Valencia nog een stap omhoog kan maken. “Hij is een keeper die zeker in de top kan spelen. Maar daarbij ben je altijd afhankelijk van vacatures. Stoppen keepers of worden ze verkocht? Dan zijn de ogen zeker op hem gericht.”

Blind denkt dat Cillessen er goed opstaat bij de scouts van de Europese topclubs. “Hij is de vaste nummer één van Oranje en speelt in een topcompetitie van Europa. Dan moet je altijd de ambitie hebben om weer een stap te maken. Ik neem aan dat het zijn streven is om alsnog eerste doelman te worden bij een Europese topclub. En keepers gaan in de regel langer mee dan spelers.”