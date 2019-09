Frustrerend seizoen voor verhuurde PSV'er: ‘Stil gestaan in mijn ontwikkeling’

Armando Obispo voelt zich op zijn plek bij Vitesse. De centrumverdediger werd dit seizoen door PSV verhuurd aan de Arnhemmers, nadat hij vorig seizoen onder trainer Mark van Bommel slechts twintig minuten in de hoofdmacht mocht maken.

Alleen in de desastreus verlopen bekerwedstrijd tegen RKC Waalwijk (2-3 verlies na verlenging) mocht Obispo opdraven. "Ik denk dat je dan wel kunt concluderen dat ik wat stil heb gestaan in mijn ontwikkeling", stelt Obispo tegenover Omroep Brabant. "Maar gelukkig heb ik nog wel een aantal wedstrijden kunnen spelen voor Jong PSV. Dat heeft dan weer wel meegeholpen."

Een tijdelijk vertrek uit Eindhoven was een logische vervolgstap. "Het was wel even wennen, maar ik voel me echt op m'n plek hier. Alles is wel anders, maar ik heb het echt naar mijn zin." Zaterdagavond gaat Obispo met Vitesse op bezoek bij zijn eigenlijke werkgever PSV. Veel spelers kiezen ervoor om tegen hun oude club niet te juichen als ze scoren, maar Obispo zal zich niet volledig onbetuigd laten.

"Of ik ga juichen als ik scoor? Daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht eerlijk gezegd, maar als ik er nu aan denk zou ik zeggen dat ik als verdediger toch niet zo vaak scoor", lacht de twintigjarige mandekker. "Als ik dan toch scoor, zal ik geen rondjes over heel het veld gaan lopen. Maar ik zal zeker wel wat emotie tonen, dat wel."