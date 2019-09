‘Leicester mag hopen op nieuwe deal met United van 87 miljoen euro’

James Maddison is zeer waarschijnlijk bezig aan zijn laatste seizoen in het shirt van Leicester City. Geruchten over een transfer naar Manchester United gingen de afgelopen transferperiode al de ronde en diverse Engelse media melden vrijdag dat de Engelse topclub in de zomer van volgend jaar wil toeslaan. The Foxes kunnen zich rijk rekenen, want de verwachting is dat Maddison een vergelijkbaar bedrag gaat opleveren als Harry Maguire. De Engels international werd deze zomer de duurste verdediger aller tijden. Manchester United telde 87 miljoen euro voor hem neer.

In juni van dit jaar werd bekend dat United de pijlen op de 22-jarige Maddison had gericht. Tot een overstap kwam het niet, maar de aanvallende middenvelder van Leicester City is nog altijd in beeld bij the Red Devils, zo weet Manchester Evening News te melden. Behalve United hadden ook Manchester City en Liverpool belangstelling voor de ex-middenvelder van Norwich City. Maddison gaf er echter de voorkeur aan om nog een jaartje blijven in het King Power Stadium, waar zijn contract doorloopt tot medio 2023.

Manchester United bekeek de optie om Christian Eriksen over te nemen van Tottenham Hotspur, maar naar verluidt geeft de club de voorkeur aan Maddison. De club wil zich gaan richten op talentvolle Engelse spelers met Premier League-ervaring en hij past goed binnen dat profiel. Maddison kwam een jaar geleden voor omgerekend ruim 22 miljoen euro over Norwich City. Zijn waarde is in korte tijd enorm gestegen en Engelse media verwachten dat Leicester 87 miljoen euro voor hem kan vragen. Na Riyad Mahrez (67 miljoen euro), Danny Drinkwater (38 miljoen euro), N’Golo Kanté (36 miljoen euro) en Maguire (87 miljoen euro) vertrekt er dus mogelijk opnieuw een speler voor een grote transfersom uit Leicester.

Maddison is dit seizoen goed van start gegaan. In zijn eerste vier competitiewedstrijden was hij goed voor twee assists. Mede door zijn inbreng is Leicester City nog ongeslagen. Zijn goede prestaties zijn ook bij bondscoach Gareth Southgate niet onopgemerkt gebleven. In oktober vorig jaar werd hij voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg en ook de afgelopen interlandperiode zat hij bij de Engelse selectie, al kwam het nog niet tot zijn debuut voor the Three Lions.