‘Genie’ in Oranje maakt indruk op Fransen: ‘Wat als hij een dubbelleven leidt?’

Memphis Depay was maandag andermaal van grote waarde voor het Nederlands elftal. De aanvaller van Olympique Lyon maakte niet alleen in Nederland, maar ook in Frankrijk veel indruk. Daags na de wedstrijd spreekt L'Équipe van een 'Memphis Depay-festival'. De spits van Oranje was in de tweede helft goed voor een treffer en assists op zowel Ryan Babel als Georginio Wijnaldum.

"Een doelpunt en twee assists: Memphis Depay nam Oranje bij de hand in Estland. Alsof zijn beslissende passes richting Ryan Babel en Georginio Wijnaldum niet genoeg waren, kwam hij ook zelf tot scoren. Opnieuw droeg Depay bij aan het succes van Oranje", aldus het sportblad. In zijn laatste vijf interlands was Depay betrokken bij liefst negen doelpunten: driemaal scoorde hij zelf en zes keer diende de spits als aangever. Foot Mercato noemt de statistieken 'duizelingwekkend'. "Dat heet jezelf onmisbaar maken."

"Wat als Memphis Depay een dubbelleven leidt? Bij Olympique Lyon schommelt hij tussen oogverblindende en weinig opvallende wedstrijden. Je zou hem bijna een onbegrepen genie kunnen noemen. Maar toch pleiten zijn statistieken in zijn voordeel sinds het begin van dit seizoen, met vier doelpunten en een assist in de Ligue 1", aldus de in Frankrijk bekende voetbalwebsite. "Waar hij in Frankrijk nooit erg stabiel is geweest, glinstert Depay zodra hij het shirt van Oranje aantrekt."

Depay was in Tallinn 'clairvoyant en doortastend', technisch sterk én in staat om verantwoordelijkheid te nemen, stelt men. "Hij is de natuurlijke leider van de Nederlandse voorhoede. Zijn aanvalspartners aarzelen niet om hem regelmatig te bedienen. Bij Olympique Lyon is zijn bijdrage soms te klein, omdat hij vaak verkeerd wordt opgesteld. Maar Ronald Koeman heeft een systeem gevormd waarin hij tot zijn recht komt."