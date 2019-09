Van der Vaart en Van Hooijdonk verbaasd: ‘De vraag is of je hem nodig hebt’

De keuze van bondscoach Ronald Koeman om Joël Veltman maandagavond een basisplaats te geven in het EK-kwalificatieduel van het Nederlands elftal met Estland zorgt voor enige verbazing bij Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk. De twee analisten hadden wellicht verwacht dat Denzel Dumfries opnieuw als rechtsback zou spelen, net als afgelopen vrijdag tegen Duitsland.

"Ik had Veltman niet verwacht", vertelt Van der Vaart vlak voor de aftrap in Tallinn bij de NOS. De oud-international was afgelopen vrijdag na de wedstrijd tegen Duitsland kritisch op Dumfries. Toch had Van der Vaart niet verwacht dat de rechterverdediger van PSV plaats zou moeten maken voor Veltman. "Ik had verwacht dat Koeman Promes misschien zou laten staan en wat meer aanvallende intenties zou hebben."

"Veltman is niet een speler die opkomt met een geweldige voorzet", legt Van der Vaart uit. "Het leuke van Veltman is wel dat hij dat een paar maanden geleden bij Ajax was afgeschreven en bij het Nederlands elftal niet in beeld was. Hij heeft zich teruggeknokt en dat is toch knap." Volgens collega-analist Van Hooijdonk is de basisplaats voor Veltman 'geen tactische keuze' van Koeman. "Veltman is meer een verdediger dan Dumfries. De vraag is of je hem echt zo nodig hebt", stelt de oud-spits.