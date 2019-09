Ajax moet vrezen: ‘Real Madrid deed Donny van de Beek belofte’

Donny van de Beek genoot afgelopen maand concrete belangstelling van Real Madrid, maar om nog niet officiële redenen mondde de interesse niet uit in een transfer naar het Santiago Bernabéu. Volgens de zondageditie van AS heeft de Spaanse topclub de 22-jarige middenvelder beloofd dat men volgend jaar zomer voor hem terugkeert. Real Madrid vindt het ook positief dat hij nóg een jaar in het tricot van Ajax speelt.

De na Marca meest verkochte sportkrant van Spanje reconstrueert zondag de mislukte poging van Real Madrid om een middenvelder aan te trekken. Zinédine Zidane zette zijn zinnen op landgenoot Paul Pogba en de clubleiding stelde Van de Beek voor als plan B. De komst van de Frans international bleek onmogelijk en naar verluidt koos men er intern voor om de eventuele komst van Van de Beek naar medio 2020 te verplaatsen.

AS stelt dat Real Madrid de situatie rondom Van de Beek als positief voor zijn ontwikkeling beschouwt, daar hij dit seizoen volop minuten kan blijven maken. In de vermeende gesprekken met Van de Beek en diens management zou de Spaanse club altijd duidelijk hebben gemaakt dat Pogba doelwit nummer één was en dat het woord van Zidane doorslaggevend zou zijn. Ook het al uitgegeven bedrag aan inkomende transfers, ongeveer 298 miljoen euro, was een factor om rekening mee te houden.

Het was Zidane die uiteindelijk een streep door de komst van Van de Beek zette. Hij was én is ervan overtuigd dat alleen Pogba datgene kan geven waar het Real Madrid nu op het middenvelder aan ontbreekt. Volgens AS kreeg de Oranje-international het nieuws op 10 of 11 augustus te horen. Op 12 augustus gaf Erik ten Hag te kennen dat de kans groot was dat de middenvelder bij Ajax zou blijven en twee dagen later was de hoofdrolspeler zelf dezelfde mening toebedeeld. “De kans is groot dat ik hier blijf. Real Madrid is een fantastische club, maar Ajax ook.”

AS stelt dat Real Madrid aan Van de Beek beloofde dat men zich volgend jaar zomer weer zou melden, al zal de mening van Zidane mogelijk ook dan doorslaggevend zijn. De verwachting was dat met een eventuele transfer van de middenvelder, die in november 2015 in het eerste van Ajax debuteerde, een bedrag van vijftig miljoen euro gemoeid was. Het valt niet uit te sluiten dat Van de Beek ondertussen een nieuw contract met Ajax signeert. Hij ondertekende ruim anderhalf jaar geleden een verbintenis tot de zomer van 2022.