Wijnaldum heeft ‘haat-liefdeverhouding’ met Klopp: ‘Ik was zó boos’

Georginio Wijnaldum heeft met Liverpool het beste seizoen uit zijn loopbaan achter de rug. De middenvelder was een belangrijke kracht bij the Reds in een jaargang waarin de Champions League werd gewonnen. Voor ploeggenoot Virgil van Dijk werd het jaar bekroond met de uitverkiezing voor Europees voetballer van het jaar. “Nee, ik was niet verbaasd, ik had het wel verwacht eerlijk gezegd. En ik denk dat hij die andere prijs (FIFA Wereldvoetballer van het Jaar, red.) ook nog wel pakt. Virgil heeft een geweldig seizoen gespeeld, prijzen gepakt. Mij verrast het niet zo”, reageert Wijnaldum in een interview met het Algemeen Dagblad.

Wijnaldum speelde al bij Liverpool toen Van Dijk nog speler van Southampton was. “Voordat hij naar Liverpool kwam, vroeg trainer Jürgen Klopp me of ik eens over een speler wilde praten. Dat bleek Van Dijk te zijn. Ik kende hem al langer, Jeffrey Bruma is een gezamenlijke vriend, en ik vond hem al langer een heel goede speler. 'Die gaat onze verdediging meteen beter maken', heb ik toen gezegd. Dat heeft hij helemaal waargemaakt”, aldus de Oranje-international.

Behalve Van Dijk heeft ook Klopp een belangrijke rol gespeeld in het succes van Liverpool. Wijnaldum geeft aan zelf een intense band te hebben met de Duitse oefenmeester. “Het is een beetje haat-liefde”, lacht de ex-Feyenoorder. “Hij heeft met alle spelers het beste voor, dat merk je aan alles. Maar soms zit je helemaal in een wedstrijd, en dan staat de trainer je ook nog op te jagen aan de zijlijn. Dan kookt het weleens over. Dan word ik ook weleens boos op hem, ja.”

Boos was Wijnaldum ook toen hij in de halve finale van de Champions League op de bank zat tegen Barcelona. Na rust kwam hij binnen de lijnen en was hij twee keer trefzeker. Hij stond daarmee aan de basis van de 4-0 overwinning, goed voor een ticket naar de finale in Madrid. “Ik weet niet of de trainer dat zo bedoeld had, ik was alleen maar met mezelf bezig toen”, legt Wijnaldum uit. “Ik was zó boos. Zó teleurgesteld dat ik niet speelde. Achteraf is dat heel goed uitgepakt. We zullen nooit weten hoe het was gelopen als ik die avond in de basis had gestaan.”

In de finale bleek Liverpool te sterk voor Tottenham Hotspur. Door de eindzege in het miljardenbal heeft Wijnaldum meer rust in zijn hoofd gekregen. “We weten nu wat het is om prijzen te winnen. Klopp legt ons daarin ook geen extreme druk op, zo van: we móeten nu dit of dat gaan winnen. Dat hebben we het afgelopen seizoen ook niet op die manier gedaan. We proberen er elke dag opnieuw het maximale uit te halen. Dan zie je aan het einde van de rit vanzelf waar we staan.”