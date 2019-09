‘Als ik voor Real Madrid had willen spelen, was ik Real Madrid-speler geweest’

Cesc Fàbregas is met een rode kaart en drie wedstrijden schorsing ongelukkig begonnen aan zijn zeventiende seizoen in zijn loopbaan. Toch kijkt de middenvelder van AS Monaco positief vooruit op de rest van het seizoen en hoopt hij op betere prestaties dan vorig jaar. Toen wist Monaco ternauwernood degradatie te voorkomen.

Vorig jaar stond in schril contrast met het seizoen 2016/17, toen Monaco kampioen van Frankrijk werd en de halve finale van de Champions League haalde. "Vergeet niet dat van dat elftal nog maar drie spelers hier spelen", verklaart Fàbregas de sportieve terugval tegenover AS. "Sindsdien hebben we al twee keer een praktisch nieuwe selectie gehad."

Het is de keerzijde van de successen, weet Fàbregas. "De club verkoopt goed, met name jonge spelers. Maar als je zeventig procent van de selectie vervangt, betaal je daar een prijs voor. Dan kun je het zwaar krijgen. Vorig seizoen was het doel duidelijk: koste wat kost in de Ligue 1 blijven. Dit seizoen gaan we voor kwalificatie voor de Champions League. Laten we kijken hoe de nieuwe aanwinsten in het team passen."

Fàbregas speelde voor diverse Europese topclubs, waaronder Chelsea en Barcelona. Toen hij net doorbrak bij Arsenal had hij naar Real Madrid gekund. "Ik heb een hoop gesprekken gevoerd met de president van Real. Als ik had gewild, was ik Real Madrid-speler geweest. Ze hebben me meer dan eens gebeld. De eerste keer was toen ik achttien jaar was. Ze boden me een megasalaris, maar ik voelde dat ik bij Arsenal hoorde. Ik kon Arsène Wenger niet verlaten."

Ook op zijn 23ste klopte de Koninklijke nog een keer aan bij Fàbregas. "Ik had een zware kuitblessure opgelopen en ze stuurde me een heel leuk bericht. Ik ben dankbaar voor hun interesse, maar ik droomde er altijd van om voor Barça te spelen. Het heeft allemaal goed uitgepakt voor me." In 2011 maakte Fàbregas de overstap naar Barcelona, waar hij drie seizoenen zou spelen.